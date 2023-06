El ahora exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti agradeció al presidente de ese país, Gustavo Petro, el haberle encomendado «una de las más importantes tareas» para su gobierno: el restablecimiento de las relaciones entre ambas naciones y aseguró que fue «logrado».

Benedetti se va de la Embajada en momentos en que el intercambio comercial binacional (importaciones y exportaciones) sumó 187 millones de dólares durante el primer trimestre de 2023, según cifras de la Cámara de Integración Económica Venezolana Colombiana (Cavecol), producto de la reapertura de la frontera terrestre desde inicios de 2023.

Otro avance mencionado por el exsenador fue la «mediación» del gobierno de Petro con el tema Venezuela ante Estados Unidos para el levantamiento de sanciones contra la gestión de Nicolás Maduro.

Para el internacionalista Juan Francisco Contreras, el paso de Benedetti por la embajada colombiana en nuestro país estuvo marcado por su «desconocimiento» de las funciones propias del cargo, de allí que predominara el aspecto político (apoyar al gobierno de Maduro) en su gestión, en lugar de concentrarse en el restablecimiento de las relaciones para beneficiar a los ciudadanos.

El presidente Petro no ha informado quién será el sustituto de Benedetti, quien gozaba de la estima de los altos funcionarios del gobierno venezolano.

«Esperemos que el nuevo embajador sea serio, responsable, que sea un embajador de carrera que sepa ponderar en que asuntos debe meterse y en cuáles no, porque Benedetti no era un embajador sino un político, no se quitó el chip de parlamentario y sus declaraciones por lo general fueron muy imprudentes. Su salida es positiva para ambos países», expresó en declaraciones a Efecto Cocuyo.

Benedetti se va sin reabrir consulados

Un saldo negativo de la gestión de Benedetti es que los consulados de Colombia en Venezuela siguen inactivos, por lo que los ciudadanos de ese país siguen sin poder hacer los trámites que requieren como renovar sus pasaportes, apostillaje de títulos universitarios, cédulas y acompañamiento en otras áreas.

El gobierno colombiano designó cónsules en Táchira (Alejandro Mahe) y Caracas (Fulvia Benavides) en febrero, pero los nombramientos no fueron suficientes para reactivar las sedes porque no llegaron todos los funcionarios (14) necesarios. Un plazo no mayor de cuatro meses para la reactivación de los consulados había prometido el exembajador.

Venezuela en cambio sí reabrió su consulado en Cúcuta el pasado 28 de abril, tras cuatro años de cierre, para la atención de ciudadanos venezolanos y colombianos radicados en la frontera binacional.

El internacionalista Eduardo Díaz coincidió en que el desempeño de Benedetti fue más político que el propio de un embajador y lo atribuyó igualmente a su falta de preparación. Señaló que si bien falta en el camino del pleno restablecimiento de relaciones destacó como punto positivo la reconexión aérea entre Venezuela y Colombia, tras dos años y ocho meses de interrupción, que comenzó con tropiezos desde noviembre de 2022.

«Fue (Benedetti) muy progobierno de Maduro y no siguió los protocolos propios del cargo. Sería positivo que Petro piense esta vez en un embajador de carrera», dijo.

«Petro no confiaba mucho en Benedetti»

A juicio de Contreras, el hecho de que Petro visitara Venezuela, la última vez fue en marzo, y privara la opacidad tras cada encuentro, revela la poca confianza en su embajador puesto que prefirió él mismo venir a Venezuela, quizás para abordar personalmente el tema de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el que Maduro es mediador.

Cree que Petro aprovechó el escándalo de corrupción en el que se ve envuelto Benedetti junto a la jefa del despacho presidencial, Laura Sarabia, para sacarlo del cargo de embajador por resultarle un personaje «incómodo».

«En el restablecimiento de relaciones se ha dado más importancia a lo político, al tema ELN que, al propio intercambio comercial, la seguridad en la frontera y la actuación de grupos irregulares armados. Todavía falta mucho, hay acuerdos que siguen sin cumplirse, para que podamos decir que las relaciones son normales», agregó.

Vale recordar que Petro y Maduro firmaron en febrero la reactivación de un acuerdo comercial suscrito por ambos países en 2011, que se congeló por la ruptura de relaciones entre los gobiernos de Iván Duque y el venezolano. Duque reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. La apuesta del acuerdo es una zona económica común con condiciones especiales para el comercio.