El “plan de dos rieles” para Venezuela y la conferencia internacional que agrupó a 20 países –promovidas por el presidente colombiano Gustavo Petro con el visto bueno de Estados Unidos– abre una ventana de oportunidad “circunstancial y finita”, según politólogos consultados.

“Una iniciativa de esta naturaleza, del país vecino con vínculos históricos y con una complementariedad económica, cultural, etc., es una ventana de oportunidad que hay que aprovechar más allá de ese reduccionismo en el que ha caído la política global, en el sentido de calificar a los presidentes de izquierda o de derecha”, afirma a Efecto Cocuyo el politólogo Piero Trepiccione.

Si bien señala que la cumbre “en términos de resultados concretos” no deja mayor cosa, “es un primer paso que sirve para que se estudien fórmulas, mecanismos y visiones diferentes de parte de los actores para atender el conflicto venezolano”.

“El tema de la presencia de dos figuras como Lula (da Silva) y (Gustavo) Petro en la presidencia, de Brasil y Colombia, rompe con lo que fue el enfoque de la comunidad internacional de 2017 y 2018 para acá que lamentablemente no dio los frutos adecuados. Esta cumbre inaugura una nueva etapa en la que se buscan otros caminos para abordar el conflicto venezolano”, destaca.

“Los presidentes Boric, Petro y Lula pueden ayudar mucho a llevar el escenario venezolano a un acuerdo político que pase por unas elecciones que sean reconocidas en la región”, agrega.

Ventana de oportunidad «finita»

“La ventana de oportunidades es finita y circunstancial y si no se aprovecha en las próximas semanas sí es posible que se cierre y se complique la situación. Esto no quiere decir que sea definitivo, pero se perdería al menos esta coyuntura”, apunta el presidente de Poder & Estrategia y analista de entorno, Ricardo Ríos.

En su opinión, el “plan de dos rieles” es positivo y sensato y surge para descongelar la mesa de México, no para sustituirla; sin embargo, un riesgo posible es que termine sustituyéndola si lo 20 países convocados a la cumbre se involucran en el seguimiento de las garantías y concesiones que hagan las partes.

“El seguimiento de la cumbre pondría la pelota en la cancha de Petro y empezaría a tener más preponderancia esta iniciativa que la México”, advierte.

El analista explica que en la negociación venezolana las dos partes relevantes son el gobierno de Nicolás Maduro y Estados Unidos “porque son las partes que tienen capacidad de implementar cartas de amenazas o generar incentivos”, lo que deja a los bloques de oposición en un segundo orden.

“Tanto el gobierno de Estados Unidos como el de Maduro están en la necesidad de llegar a acuerdos, por eso sigue habiendo iniciativas, aunque con muchos obstáculos”, comenta.

El mayor incentivo de la Cumbre

Ríos destaca que en la cumbre, Estados Unidos aceptó la posibilidad de darle celeridad al desembolso de los famosos 3.200 millones de dólares para el acuerdo social que es el argumento principal que usa el gobierno de Maduro para levantarse de la mesa y “con ese gancho, el gobierno venezolano no tiene una excusa real para no volver a la mesa”.

A pesar de que Maduro también exige que se suspenda la investigación en la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de lesa humanidad y se libere a Álex Saab, el analista cree que son demandas que forman parte del “regateo” propio de una negociación. “Saben que son condiciones que no se van a cumplir, pero buscan elevar la apuesta”, expresa.

“El gran dilema para el gobierno venezolano es generar las condiciones electorales que permitan la flexibilización de sanciones, pero que eso no ponga en juego su control del poder”, señala.

Un cronograma electoral urgente

El Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, advierte que si no se llega a un acuerdo sobre las elecciones de 2024 en las próximas semanas, se cerrará la ventana de oportunidad para solucionar la crisis venezolana.

Ríos coincide con el diplomático: “La ventana es muy corta, entre otras cosas, porque el proceso electoral en Estados Unidos se acerca y eso haría que cambie toda la dinámica política y se devuelva de nuevo a un punto de congelamiento”.

“La advertencia de Borrell viene dada por la malcriadez de Maduro y los voceros de la oposición. La advertencia viene dada por el comportamiento de los actores políticos venezolanos”, responde Trepiccione.

Coincide con Ríos en que si bien la iniciativa de Petro no busca sustituir la mesa de negociación de México, “obviamente al abrir nuevos caminos de interlocución pudiera dar lugar a nuevas fórmulas”. No obstante, el politólogo no cree que se produzca una ruptura con el formato México sino que se dé más bien una transformación.

Coalición opositora

Uno de los partidos con tendencia “radical” como Voluntad Popular pasó de señalar que “una dictadura no se saca con votos” a promover una narrativa, según la cual “incluso en un escenario como el de Nicaragua, hay que ir a la elección de 2024”.

¿Este cambio de estrategia, al menos discursivo, es una señal de que la oposición podrá reagruparse en una coalición con fines electorales?

“Esa es la gran pregunta que nos formulamos todos los venezolanos, cuándo se hará protagonista la coherencia en el discurso político de la oposición venezolana. Lamentablemente, las narrativas, los discursos y hechos parecen ir en dirección contraria”, cuestiona Trepiccione.

Mientras que Ríos opina que es producto del hecho de que el escenario insurreccional y los escenarios de abstención son “probadamente ineficaces”.

“No creo que eso vaya a generar unidad opositora sobre todo porque los bloques opositores tienen diferencias desde su origen que parecen hacerlos incompatibles. Creo que vamos a ver posiciones irreconciliables, veo difícil la posibilidad de un candidato único y eso va a ser parte de lo que va a definir el escenario en los próximos meses, incluso el cronograma electoral porque el gobierno lo va a definir con base en las circunstancias políticas de la oposición de modo de mejorar su posición y potencial electoral”, expone.