Pasó un año, un mes y 11 días para que el abogado y defensor de derechos humanos, Perkins Rocha, pudiera recibir la visita de su esposa, María Constanza Cipriani.

El reencuentro ocurrió este miércoles 8 de octubre, como informó, a través de su cuenta en la red social X, la abogada Cipriani, quien compartió que “nos dimos el abrazo largamente postergado”.

Agregó que Rocha “está sereno, fuerte y firme” y destacó que “nada borra el horror de su incomunicación y abogo para que lo próximo sea su libertad plena”.

Detenido arbitrariamente

Rocha fue detenido el 27 de agosto de 2024, cuando salía de un establecimiento comercial en la avenida Río de Janeiro, en Caracas, donde sin orden judicial fue sometido por funcionarios no identificados y arrestado.

El Ministerio Público lo imputó por los supuestos delitos de terrorismo, traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir e instigación al odio.

Rocha ejercía como asesor legal de Vente Venezuela y representante de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) durante las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Desde esa posición, denunció irregularidades en el proceso electoral y defendió los derechos de presos políticos, lo que —según allegados— habría motivado su persecución.

Durante los primeros meses tras su arresto, ni su familia ni sus abogados tuvieron información sobre su paradero, por lo que organizaciones de derechos humanos calificaron el hecho como una desaparición forzada.

El caso ha sido documentado por organizaciones como el Observatorio Venezolano de Prisiones, Justicia, Encuentro y Perdón, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que emitió medidas cautelares al considerar su situación de “gravedad y urgencia”.





