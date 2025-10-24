El periodista Yorbin García, detenido el pasado sábado en Valera, fue trasladado desde la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en la capital trujillana hasta la cárcel miandina de Yare II.

La información la suministró este jueves el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp), a través de su cuena en X.

En el post, el Sntp detalló que el periodista García, quien colabora con el medio Palpitar Trujillano, fue presentado en tribunales el pasado martes e «imputado por los delitos de instigación al odio, traición a la patria y resistencia a la autoridad».

«A García lo estarían acusando por supuestamente tener un bolso con volantes que incluían la frase ‘canonización sin presos políticos’. Se trataría de una prueba fabricada», denunció el sindicato.

Por tanto, rechazó estas acusaciones, que calificó de «infundadas» y que, prosiguió, «buscan silenciar al gremio periodístico», al tiempo que exigió su «liberación inmediata» y la de los otros 21 trabajadores de la prensa detenidos en Venezuela.

El pasado lunes, el Comité de Derechos Humanos del partido opositor Vente Venezuela (VV), liderado por la premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, denunció que García fue detenido en Trujillo durante un acto de celebración por la canonización del médico venezolano José Gregorio Hernández, a quien la Iglesia convirtió en santo el pasado domingo.

A través de X, VV precisó que el pasado sábado «funcionarios del Sebin» detuvieron a García cuando se «encontraba junto a feligreses en el Santuario Niño Jesús de Isnotú», lugar de nacimiento de José Gregorio Hernández.

Según la organización Foro Penal, en Venezuela hay 866 presos políticos. Sin embargo, el Ejecutivo y la Fiscalía niegan que en el país existan personas detenidas por estos motivos, sino que -aseguran- cometieron delitos, una afirmación que rechazan ONG y opositores.

Con información de la agencia EFE