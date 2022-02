PCV: Parlamento evidencia doble moral en supuesta lucha anticorrupción

El Partido Comunista de Venezuela (PCV) señala a la mayoría del chavismo en la Asamblea Nacional (AN) de «doble moral», al «aparentar » medidas severas contra diputadas detenidas por narcotráfico y condenar los ilícitos en los que incurrieron alcaldes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en Zulia y Anzoátegui.

«Mientras por una parte, el Psuv y sus aliados en la AN se daban golpes de pecho contra la corrupción, despojando de la inmunidad a una parlamentaria de su bancada señalada por narcotráfico, con lo cual estuvimos y estamos de acuerdo, por la otra, condecoraban a un exministro cuestionado por irregularidades frente al Ministerio de Agricultura y Tierras », expresó el diputado del PCV, Oscar Figuera, mediante un comunicado.

Tras condenar las detenciones de las diputadas nacionales Taína González y Jeycar Pérez, junto a la alcaldesa del municipio José María Semprún Keyrineth Fernández , por tráfico de drogas, la plenaria del 1 de febrero allanó la inmunidad parlamentaria de González y aceptó la renuncia de Pérez.

Previamente, el Psuv anunció la expulsión de las funcionarias de sus filas, al igual que el alcalde de Independencia, Anzoátegui, Carlos Rafael Vidal, apresado por contrabando de combustible.

En la sesión ordinaria del 1 de febrero, la AN de 277 diputados también autorizó el conferimiento de la condecoración «Insignia por la interacción» en favor Yván Gil Pinto, actual jefe de la misión venezolana ante la Unión Europea, hecha por Rusia. El PCV cuestiona que, por un lado, el Psuv castigue la corrupción de unos y por el otro, premie a un exministro señalado de haber incurrido supuestamente en ilícitos durante su gestión al frente de Agricultura y Tierras y Agropatria.

Exigen investigar a exministro de Agricultura y Tierras

«Desde 2015, advertimos desde el PCV reservas y críticas severas a la designación de Yván Gil como ministro de Agricultura y Tierras por su vinculación a empresas importadoras de alimentos, en lo que denominamos el boom de los agronegocios en contra de la producción nacional. Sin contar la infinidad de denuncias que vienen desde hace años atrás por el desmantelamiento de los recursos en esas instituciones», señaló.

El PCV rechaza que el chavismo «no toque a sus cuadros imprescindibles» pese a las denuncias en su contra y que solo los remueven de un cargo para luego asignarle otro con mayor poder.

«Informamos al pueblo y a quienes nos eligieron, que no avalamos ningún uso de condecoraciones extranjeras por personas a quienes hemos cuestionado por prácticas que consideramos corruptas y ausencia de transparencia en la dirección de instituciones del Estado; por quiebre de empresas productivas y su desmantelamiento», advirtió el parlamentario.

Exige a la Contraloría General de la República investigar las denuncias que asegura pesa sobre Gil Pinto desde 2014 y 2015 y que si no las conoce el PCV le facilita la lista, entre ellas por presuntos malos manejos de centrales azucareros del país.

«Después les explota la olla de presión, cuando ya no pueden tapar más las corruptelas y entonces salen a decir que no sabían nada, que era un infiltrado, que los engañaron. Asuman la responsabilidad y enfrenten de verdad la corrupción, no con potes de humo y shows mediáticos. Allí lo que evidencian es su doble moral», fustigó.