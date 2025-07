La exdiputada del Congreso Nacional, exsenadora de la República y exministra de Cultura, Paulina Gamus, aceptó una entrevista con Efecto Cocuyo el pasado mes de mayo, en la que dio sus impresiones sobre la difícil situación del país, a raíz del denunciado fraude electoral del 28 de julio de 2024.

Con franqueza expresó que siempre había sido defensora de la negociación política para lograr una solución pacífica a la crisis venezolana, pero debido al comportamiento de la administración de Nicolás Maduro, a partir de las presidenciales, no se sentía optimista.

Con pesar también señaló que luego de la “burla” a la voluntad popular no estaban dadas las condiciones para participar en procesos electorales, no sin dejar de advertir a la oposición mayoritaria que si se “dedicaban a sabotearse unos a otros” ni siquiera entre ellos sería posible el entendimiento para recomenzar.

Conocida la noticia de su fallecimiento este 11 de julio, en Efecto Cocuyo le rendimos un homenaje, recordando las frases más resaltantes de Gamus, ferviente defensora de la democracia, durante la conversación:

1) –“El mundo entero reconoce que no vivimos bajo un régimen democrático”, dijo al referirse al sistema actual de gobierno en Venezuela, similar al que impera en países como Irán, Cuba y China.

2) –“No votar no es cuestión de rendirse”. Esto lo afirmó al no compartir la posición de ir a votar luego de la “burla” a los venezolanos que expresaron su voluntad de cambio el 28 de julio, aunque lo respetaba.

3) –“Me sería muy difícil estar activa en esta clase de política que se hace hoy día”, confesó, al referirse a las posiciones que han adoptado líderes políticos como Henrique Capriles y Manuel Rosales. De ambos opinó que no entendía las razones por las que se afanan en diferenciarse del resto de la oposición, que condujo a la victoria de Edmundo Gonzalez el 28 de julio.

4) –“Fuera de María Corina no hay nada ni nadie que le ofrezca una resistencia seria (al gobierno)”, también destacó de los sectores opositores que decidieron desligarse de cualquier línea dictada por Machado y ahora, a su juicio, se dedican a “sabotearla”.

5) –“Siempre pensé que la salida a la crisis debía ser negociada, pero no soy optimista”, señaló tras considerar harto difícil que la oposición que encabeza María Corina Machado pueda acceder a una negociación política con figuras no dispuestas a ceder en nada, entre las que nombró a Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez y el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

6) -“ (…) esperar que EEUU va a ayudar a salir de este régimen, lo dudo mucho”, expresó al mostrarse realista sobre los intereses del gobierno de Donald Trump hacia Venezuela. Rechazó la política migratoria de la Casa Blanca contra los venezolanos.

7) -“No creo que no haya otra intención que no sea aumentar la represión, el autoritarismo, aumentar el poder de este régimen no democrático, ir cerrando más las puertas a la democracia, a la libertad de los venezolanos”, concluyó sobre la propuesta de reforma constitucional que ha planteado Maduro.

8) –“AD y Copei, que fueron pilares de la democracia, se derrumbaron por desgate, por sus propios errores”, expresó sobre la situación de los partidos tradicionales tras el ascenso del chavismo al poder hace más de dos décadas.

9) –“El caso de los presos políticos es una de las cosas que más me duele y realmente me afecta”. Señaló que la represión es uno de los elementos que más rechaza de la manera de gobernar por parte de quienes ocupan Miraflores.

10) –“Lo que hay es una cantidad de levantamanos que mantienen el sistema”, dijo de la actual AN con mayoría del chavismo.