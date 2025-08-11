Partidos y políticos de oposición condenan muerte de Uribe Turbay al tiempo que exigen justicia

Partidos políticos y dirigentes de oposición en Venezuela lamentaron, condenaron y exigieron justicia por la muerte del senador colombiano Miguel Uribe Turbay, quien falleció este lunes 11 de agosto después de estar dos meses hospitalizado, víctima de un atentado que sufrió en Bogotá, Colombia, el pasado 7 de junio.

La líder opositora en la clandestinidad María Corina Machado dijo que la embargaba el dolor por su fallecimiento.

«Desde Venezuela, compartimos su dolor por la pérdida de un gran amigo, valiente, generoso y comprometido. Luchar por la Libertad y la Paz de Colombia y Venezuela es la mejor forma de honrar su memoria. Dios te bendiga y te acoja, Miguel», afirmó.

Con profundo dolor le hago llegar mis oraciones y cariño al pueblo colombiano por la trágica partida del senador Miguel Uribe Turbay.



A María Claudia, sus hijos, su padre, su familia, sus amigos y compañeros, que Dios les llene de fuerza para continuar el camino sin la… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 11, 2025

Primero Justicia fue una de las organizaciones que condenó el hecho en su cuenta de la red social X.

«Desde Primero Justicia lamentamos y condenamos profundamente la muerte del senador Miguel Uribe Turbay, una persona íntegra, trabajadora incansable y comprometida con el servicio público», dijo el partido opositor que forma parte de la Plataforma Unitaria Democrática.

Copei ODCA también se sumó a las condolencias por su deceso, que se produjo la madrugada de este lunes en el centro clínico donde permaneció internado desde el día del atentado en su contra.

La Dirección Nacional de COPEI lamenta el sensible fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, senador colombiano, abogado, miembro del partido Centro Democrático y voz solidaria con la causa democrática de Venezuela», describieron.

El líder opositor en el exilio Edmundo González Urrutia fue uno de los primeros en pronunciarse sobre el deceso de Uribe Turbay, al criticar la violencia y expansión del autoritarismo.

En esto coincidió Primero Justicia: «La política jamás puede ser excusa ni motivo para arrebatar una vida. Este crimen no solo enluta a su familia y amigos, sino que golpea a toda la sociedad que cree en el debate de ideas, en la democracia y en el respeto a la vida. La violencia política es inaceptable. Hoy levantamos la voz para que nunca más se pierda una vida por pensar distinto».

Capriles y Aníbal Sánchez condenan la muerte

Otros políticos como el diputado electo Henrique Capriles y el diputado a la Asamblea Nacional de 2020, Aníbal Sánchez (El Cambio), igualmente enviaron mensajes en sus cuentas de X.

«Abogamos por la paz, siempre la paz. Nos unimos al dolor de su esposa e hijos, de toda su familia y de toda Colombia. A ustedes hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias por esta irreparable pérdida, que Dios les otorgue fortaleza para sobrellevar el dolor de la ausencia. Elevamos una oración por el descanso eterno de su alma y que brille para Miguel la luz perpetua», escribió el exgobernador de Miranda.

Recordó el compromiso del senador con la democracia, colombia y el servicio público.

Sánchez destacó que «la violencia y el terrorismo de base política, sin importar su origen, son incompatibles con la esencia de la democracia y una correcta política. La trágica muerte del senador Miguel Uribe Turbay en Colombia nos recuerda la urgencia de repudiar y condenar estos actos con claridad y firmeza».

Además, Voluntad Popular demandó justicia por su deceso.

«Su voz, siempre clara y decidida contra las dictaduras, seguirá resonando en quienes luchamos por un continente más libre y justo. Enviamos nuestras condolencias a su familia, a sus compañeros de partido y a todo el pueblo colombiano. Exigimos justicia».