González Urrutia lamenta muerte de senador Miguel Uribe Turbay

El líder opositor venezolano en el exilio, Edmundo González Urrutia, lamentó la muerte del senador colombiano Miguel Uribe Turbay, que se produjo este lunes 11 de agosto, después de estar dos meses y cuatro días en cuidados intensivos tras sufrir un atentado en Bogotá.

González Urrutia recordó que en 2024, durante una visita a Madrid conoció a Uribe Turbay, a quien un adolescente de 15 años le disparó en repetida oportunidades mientras realizaba un mitin político en un barrio de Bogotá.

«Conocí a Miguel Uribe hace menos de un año, cuando vino a Madrid en octubre de 2024. Hablamos largo sobre Venezuela, sobre la democracia y sobre los problemas de su país. Miguel los asumía sin rodeos, pero siempre pensando en cómo resolverlos».

Calificó como «duro» reconocer que la violencia política sigue costando vidas, en especial de quienes defienden los valores democráticos en el mundo.

González Urrutia alerta de expansión de la violencia

Este lunes, 11 de agosto, se informó del deceso de Uribe Turbay, quien desde que lo internaron en una clínica de Bogotá se mantuvo en cuidados intensivos y comenzó a sufrir complicaciones desde el pasado fin de semana.

«Es duro aceptar que la violencia política acabe con la vida de alguien que solo quería trabajar por una Colombia mejor. También es duro reconocer que la lucha por las libertades y los derechos siga costando vidas en nuestros países», añadió el opositor, quien se encuentra exiliado desde septiembre de 2024 en España.

Añadió que el autoritarismo se expanden en diferentes regiones, por lo que se debe defender la democracia.

«El autoritarismo y la violencia se expanden, cuando lo que debería prevalecer es un sistema de libertades y bienestar. La democracia no se defiende sola, necesita de quienes la sostienen, y protegerlos es una responsabilidad de todos».

González Urrutia envió mensajes de condolencia a su esposa, hijos, familiares y amigos del fallecido senador.