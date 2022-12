Partidos presionan a Guaidó para que convoque a sesión de AN de 2015 este 30 de diciembre

Las fracciones parlamentarias de Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ) y Un Nuevo Tiempo (UNT), más el Movimiento Por Venezuela (MPV), se reunieron este 29 de diciembre tras el anuncio de diferimiento de la sesión de la Asamblea Nacional (AN) de 2015 que hiciera Juan Guaidó, con el argumento de la búsqueda de consenso en torno al destino del gobierno interino.

Los partidos mayoritarios ratificaron el rechazo a la suspensión de la sesión que estaba convocada para este jueves para realizar la segunda discusión de la reforma del Estatuto de Transición a la Democracia, que implica la eliminación de la presidencia encargada.

¿Qué pueden hacer los partidos?

Solicitaron una reunión con Guaidó para las 3:00 p.m. para intentar que llame a sesión para este viernes 30 de diciembre. De no hacerlo, advirtieron, apelarán al artículo 61 del Reglamento Interior y de Debate del Parlamento, según el cual la mayoría parlamentaria puede reunir a la AN en sesión extraordinaria.

La diputada de 2015 por UNT, Nora Bracho, expresó que esperan que el actual presidente interino cumpla con su responsabilidad y anuncie la sesión para este 30 de diciembre y no el 3 de enero como se informó la noche de este miércoles. De lo contrario, subrayó, «el artículo 61 del Reglamento es muy claro».

«Esperamos que la sesión se convoque mañana (viernes 30 de diciembre) y no quede para el 3 de enero, si eso es así nos reuniremos para ver las medidas a tomar», apuntó Simón Calzadilla del MPV.

El mencionado artículo 61 sobre la convocatoria a sesiones extraordinarias establece que «por decisión de la mayoría de sus integrantes, de la Junta Directiva, de la Comisión Delegada o por convocatoria del Presidente o Presidenta de la República, la Asamblea Nacional podrá reunirse en sesiones extraordinarias,

previa convocatoria que especifique la materia a tratar».



Rechazan decisión «inconsulta»

El primer vicepresidente de la AN de 2015, Juan Pablo Guanipa, quien no estuvo presente en la reunión transmitida vía Zoom, había solicitado el diferimiento de la sesión de este 29 de diciembre en aras de lograr consenso, pero luego vía Twitter quiso aclarar que su petición fue usada por Guaidó para tomar una decisión unilateral, sin convocar ni consultar a la junta directiva del Parlamento.

El mismo reproche fue hecho por diputados como Alfonso Marquina (PJ) y Piero Maroun (AD) en la reunión.

«No ha habido oportunidad de tener un punto de encuentro, se mal usó el tuit (planteando el diferimiento) de Juan Pablo (Guanipa) para justificar una decisión inconsulta y recurrió (Guaidó) a su competencia reglamentaria para suspenderla. Hay tiempo para solucionar eso, le pedimos al presidente Guaidó que convoque a junta directiva hoy a las 3 pm, discutir y ver si se puede instalar la sesión mañana», expresó Marquina.

Ratifican eliminación del interinato

Bracho, Marquina y Maroun reiteraron que la propuesta de suprimir el gobierno interino como parte de los cambios al Estatuto de Transición, se mantiene y será defendida en la segunda discusión. Negaron que implique reconocimiento a Nicolás Maduro como Jefe de Estado y de nuevo aseguraron que la protección de los activos en el exterior se mantendrá.

Marquina insistió en que la estrategia de crear el interinato en 2019 para lograr un cambio de gobierno en Venezuela no resultó y se agotó, por lo que no se pueden quedar «de brazos cruzados» y hay la responsabilidad de presentarle al país una nueva ruta.

«¿Habrá nueva directiva de la AN en enero? Eso es parte de lo que se está debatiendo de cara a la segunda discusión. Muchas cosas se van a responder en la medida que se tomen decisiones. Los que están argumentando cosas que no son quedarán muy mal. Hay muchos gobiernos que no reconocen a Maduro pero tampoco al gobierno interino. Paciencia, en los próximos días se van a despejar muchas dudas», dijo Calzadilla.

Denuncian «chantaje e intimidación»

Maorun desestimó el rechazo del Bloque Constitucional a la eliminación del interinato y la supuesta conformación de un gobierno parlamentario que asumiría competencias del Ejecutivo, lo cual viola la Carta Magna. Señaló que la reforma del Estatuto de Transición también la hicieron abogados constitucionalistas que están a favor de la propuesta y no por «ingenieros».

También tildó de «chantaje» e «intimidación» que los señalen de «venderse» al gobierno de Maduro y que se publique una lista de los diputados que votaron a favor de la reforma del Estatuto en primera discusión.

«Solo admitimos errores, decimos que esto se agotó y hay que rectificar. Para algunos es satisfactorio mantener el Gobierno interino y no conseguir la libertad del país, para nosotros lo importante es conseguir la libertad. No atendemos a presiones, nadie nos compra porque no tenemos precio, nuestro precio es la libetrtrad de Venezuela, eso no lo vamos a cambiar», fustigó el diputado adeco.

Marquina agregó que ningún partido del G3 aspira administrar los fondos y los bienes de la República congelados en el exterior fuera del alcance de Maduro, por eso plantean crear una comisión independiente que asuma la responsabilidad que las juntas ad hoc de organismos como el Banco Central de Venezuela (BCV) y Pdvsa estén libres de militancia partidista.