El «Partido Verde» que tiene apoyo de Héctor Rodríguez se suma al Gran Polo Patriótico

Mientras circulan versiones que apuntan a que dentro del chavismo se prepara un sucesor o sucesora de Nicolás Maduro para 2024, a través de redes sociales se hizo viral un video en el aparece el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, apoyando el lanzamiento de una nueva organización política llamada Partido Verde de Venezuela.

El partido de filosofía ambientalista está registrado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) desde 2022, cuyo coordinador nacional es Heryck Rangel, exministro de Ecosocialismo de Maduro, el gobernador de Miranda apareció, en abril, como principal promotor de la tolda durante un acto realizado en la Sala Plenaria de Parque Central (actualmente Darío Vivas).

Rodríguez es actualmente vicepresidente del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB) y Alianzas del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), una coalición de ocho partidos más el Psuv que apoyan a Maduro, y de los cuales la mitad están intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que impuso directivas leales a Miraflores.

¿Por qué el Partido Verde levanta suspicacias en torno a supuestas aspiraciones presidenciales de Rodríguez? Porque Rangel, quien también figura como militante del Psuv, es visto como parte de su «grupo» y se cree que la organización se creó como una fachada de partido, pero es en realidad una «plataforma política» de la figura del gobernador.

¿Plataforma política del gobernador?

Para el analista político, Carlos Hurtado, el Partido Verde —que a su juicio, puede confundirse con Copei— es una organización sin mayor alcance, al igual que Somos Venezuela, adherida al GPPSB para dar la impresión de una sumatoria de apoyos al gobierno de Maduro.

El exministro Heryck Rangel encabeza el Partido Verde de Venezuela

También descarta que pueda servir de plataforma a Rodríguez por el «riesgo» que corren quienes se «aventuran» a posicionarse como potenciales candidatos presidenciales . Recuerda el ejemplo del exministro del Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, primero preso en 2018 y luego expulsado de Venezuela en enero de 2023.

«Sería muy aventurero de su parte (de Rodríguez) (…) No creo que lo aproveche para proyectar su imagen y competir en unas supuestas aspiraciones a las presidenciales y de hacerlo, quienes controlan la revolución no permitirían que avance. Es un partido que podría sumarse como Somos Venezuela que no agrupa ni 10% de la población electoral de Venezuela. Tampoco creo que tenga gran avance en captar electores», sostuvo Hurtado, exliado del GPP con el movimiento Clase Media Socialista.

De nuevo, Hurtado considera «casi un hecho» que Maduro se presentará a la reelección en las próximas elecciones presidenciales, aunque resalta que en el ambiente siguen sonando nombres de potenciales sucesores como la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez. Se le suman el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava; la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez; el primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello; y el mismo gobernador Rodríguez.

«Yo no sé que se pueda estar planificando en el proceso de gobierno, si es factible que Maduro no sea el candidato, no es imposible, aquí todo puede suceder, Pero no dudo como se están moviendo los factores internacionales que Maduro será de nuevo el candidato, su gira, la visita de Irán como apoyo. El fuerte de Maduro son las relaciones internacionales y el tablero internacional se mueve en apoyo a su figura. No veo ni siquiera por encimita que venga un sucesor de Maduro», dijo.

¿Cuáles son los objetivos del Partido Verde?

« Hoy es un día histórico para quienes defendemos los derechos de la Madre Tierra. Solicitamos ante el CNE la constitución del Partido Verde de Venezuela como una organización con fines políticos. Inspirados en el legado del comandante Chávez, el 5to objetivo histórico del Plan de la Patria (ambiente). Los invitamos a sumarse al trabajo y avanzar en la construcción del futuro», se lee en la cuenta de Instagram del Partido Verde el 25 de octubre, cuando el exministro acudió al ente comicial para hacer la petición de legalización.

En sus redes sociales, el Partido Verde, con una dirigencia conformada principalmente por jóvenes, encabezada por el exministro de Ecosocialismo, publica fotos de diversas actividades como recorridos por comunidades de varios estados, siembra de árboles, rituales en la naturaleza, entrega de juguetes, presencia en actividades del gobernante Maduro, actividades deportivas y comunicados en respaldo a las políticas de Miraflores.

Vale acotar que Rangel, de acuerdo con el portal Poderopedia es coordinador de Política Electoral de la Juventud del Psuv en Tucupita, estado Delta Amacuro. También es coordinador del colectivo Ecosocialista de Venezuela (Ecoven). Además de ministro de Ecosocialismo ha desempeñado otros cargos públicos en el Ministerio de la Juventud y de Educación.

Gobierno quiere «sumar partidos»

Hurtado añade que sí hay interés en el alto gobierno de crear una nueva «sumatoria de partidos» en torno a la candidatura presidencial para 2024. Sostiene que en un país democrático es algo positivo que se puedan crear otros partidos independientemente a quienes apoyen, si al gobierno o a la oposición y que a todos se les debería permitir legalizarse ante el CNE.

De las 13 organizaciones que conformaban el GPPSB, aparte del Psuv, en las elecciones presidenciales de 2013, quedaban ocho, producto del rompimiento del Partido Comunista de Venezuela (PCV) con el gobierno de Maduro y la ilegalización ante el CNE de otras tres organizaciones políticas, a saber: REDES, de Juan Barreto, a raíz de sus críticas hacia la gestión de gobierno; Juan Bimba y el Partido Revolucionario del Trabajo (PRT), por sus críticas a la gestión de Maduro.