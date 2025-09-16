El Buro Político del Partido Comunista de Venezuela (PCV) calificó como un «crimen de lesa humanidad» los ataques a dos embarcaciones por parte de fuerzas militares de Estados Unidos en las que según la versión del presidente de ese país, Donald Trump, han muerto 14 personas.

A través de un comunicado que hicieron público en su órgano de difusión, Tribuna Popular, este martes 16 de septiembre, aseguraron que aunque EEUU habla de que se trata de una operación de lucha contra el narcotráfico, el objetivo es una «agresión militar contra Venezuela».

«El PCV denuncia los ataques contra dos lanchas en aguas caribeñas que hasta ahora han dejado un saldo de 14 fallecidos, ejecutados de manera sumaria y sin pruebas que sostuvieran su supuesta pertenencia a redes de tráfico de drogas. Estas ejecuciones extrajudiciales y extraterritoriales constituyen un crimen de lesa humanidad que debe ser investigado con urgencia», aseguraron en el texto.

También dijeron que se trataba de una «violación del derecho internacional» y una «provocación» de Estados Unidos, que en un principio -según el comunicado- negó la cúpula gobernante en el país.

En su texto critican por igual a la líder opositora María Corina Machado, al argumentar que una de las tesis de EEUU es lograr un cambio de gobierno, tal como Miraflores denuncia desde el pasado mes de agosto.

Críticas a Maduro y María Corina

«El despliegue militar contra Venezuela busca garantizar los intereses de los monopolios estadounidenses en su disputa con potencias emergentes, presionando a la administración de Nicolás Maduro para que continúe otorgando privilegios y concesiones al capital estadounidense —como los ya concedidos a Chevron— o incluso forzar la fractura del régimen y facilitar la llegada al poder de sus lacayos, representados por figuras como María Corina Machado, quien insiste en una agenda de intervención militar y sanciones criminales, promoviendo irresponsablemente la idea de que Venezuela constituye una amenaza para la seguridad hemisférica», agregaron.

Los comunistas rompieron con Maduro hace un par de años al criticar su política económica a la que llaman «antiobrera». Además, en una intervención judicial como ocurrió en 2020 con partidos opositores, el Tribunal Supremo de Justicia le quitó la tarjeta para postular candidatos en procesos electorales y se la entregó a dirigentes afines al líder chavista en agosto del año 2023.

Desde entonces sus críticas son más fuertes contra Miraflores, al punto de denunciar la represión, reconocer la existencia de presos políticos y desconocer el triunfo de Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, como lo hacen desde hace años organizaciones políticas que adversan al chavismo, pero de las que el PCV mantiene distancia.

Las condiciones del PCV para una verdadera unidad nacional

Ante el llamado del chavismo a la unidad nacional, el PCV dijo que para que haya verdadera unión se deben cumplir condiciones como el restablecimiento de las libertades democráticas, la liberación de «los detenidos injustamente» (como se refieren a los presos políticos), el fin de la persecución contra el movimiento sindical, así como el cese de la judicialización de los partidos políticos.

Además, exigen la renovación del Consejo Nacional Electoral y una amnistía para las personas presas por motivos políticos.

«Ante un eventual escenario de ocupación del territorio venezolano por parte de fuerzas militares extranjeras, el PCV advierte que esto implicará un cambio radical en su táctica política. En tal circunstancia, asumiremos las formas de organización que la defensa de los intereses del pueblo venezolano y la patria venezolana demanden», recalcaron.