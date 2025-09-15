Trump anuncia ataque a otra lancha que dice salió de Venezuela y en la que murieron tres hombres

El presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció este lunes, 15 de septiembre, la destrucción de una segunda lancha que dijo salió de Venezuela, un ataque en el que murieron tres hombres.

En su cuenta de la red Truth Social, el mandatario republicano mostró el video en la que se ve la embarcación que es bombardeada desde el aire.

Calificó a sus ocupantes como «narcotraficantes venezolanos» que estaban en aguas internacionales del Caribe, donde su gobierno desplegó barcos de guerra, un submarino de propulsión nuclear y más de 4 mil militares en operaciones destinadas al combate al narcotráfico, algo que rechaza la gestión de Nicolás Maduro en Venezuela que lo considera una agresión directa a su administración.

«Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Militares de los Estados Unidos llevaron a cabo un segundo ataque cinético contra cárteles de narcotraficantes y narcoterroristas extraordinariamente violentos, identificados con certeza, en la zona de responsabilidad del Comando Sur. El ataque se produjo mientras estos narcoterroristas confirmados de Venezuela se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales», escribió Trump.

La información se da a conocer poco después de que el líder chavista Nicolás Maduro ofreciera una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales en la que aseguró que las comunicaciones con Trump «estaban desechas». Y que solo pendían de un hilo para la deportación de migrantes venezolanos.

Trump afirma que transportaban cocaína y fentanilo

En posteriores declaraciones a la prensa en el Despacho Oval, Trump aseguró que el video de la operación, que muestra el momento en el que fue atacada la lancha, demuestra que la embarcación transportaba cargamentos de drogas como cocaína y fentanilo en alta mar.

«Basta con mirar el cargamento que quedó esparcido por todo el océano. Grandes bolsas de cocaína y fentanilo por todas partes. Tenemos pruebas grabadas porque sabíamos que nos iban a preguntar», respondió a los periodistas.

Sin comunicación con EEUU

«Hoy puedo anunciar que las comunicaciones con el Gobierno de Estados Unidos están deshechas, por ellos, con sus amenazas de bombas, muertes y chantajes, así no funcionamos nosotros, con amenazas y por las malas jamás habrá nada y lo saben. Así que pasaron de una etapa de relaciones maltrechas de comunicaciones a deshechas», afirmó el gobernante en declaraciones que recogió la agencia española de noticias Efe.

Un día antes, Trump respondió que «veremos que pasa» cuando periodistas le preguntaron sobre si planea una agresión o ataque directo a Venezuela.

«Veremos qué pasa. Mira, Venezuela nos está enviando pandilleros, narcotraficantes y drogas. Es inaceptable«, afirmó el presidente estadounidense desde Nueva Jersey.

Primer ataque se produjo hace dos semanas

El pasado 2 de septiembre se produjo el primero de estos ataques contra una embarcación. En ese momento Trump ofreció declaraciones en la Casa Blanca y después mostró en Truth Social un video en el que destruyen una lancha. En ella, según la versión estadounidense, iban 11 «narcoterroristas» a quienes ligó a la banda criminal de origen venezolano Tren de Aragua.

El chavismo pasó de negar el ataque, a través de su ministro de Comunicación e Información, quien dijo fue un video que se creó con inteligencia artificial a admitir la destrucción de la embarcación, denunciar era una ejecución extrajudicial y negar que quienes iban en la lancha fuesen narcotraficantes o transportaran drogas.

Aunque Maduro defendió este lunes la versión de Freddy Ñáñez de que el video mostrado por Trump tenía inteligencia artificial, confirmó la versión de su ministro de Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, de que comenzaron a investigar el ataque.

«He tomado distancia sobre el debate sobre la lancha. El video tiene modificación de inteligencia artificial, es verdad, luego hay videos parecidos a la trayectoria de esa embarcación, de otros años y lugares. En tercer lugar el debate sobre si fueron asesinadas 11 personas, espero que esa investigación culmine para dar los resultados. Si la Fanb me mostrara un video así lo investigaría con pelos y señales porque es un video de carácter militar, ataque militar sobre unos civiles que no estaban en guerra», afirmó el mandatario venezolano.

