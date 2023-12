A pocas horas de que se celebre el tan anticipado encuentro entre los presidentes de Venezuela y Guyana para hablar del territorio Esequibo, varios países de América del Sur mantienen la esperanza de que el asunto se pueda solucionar sin necesidad de violencia.

Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador y Perú mantienen su postura de instar a Guyana y Venezuela a buscar el diálogo.

Sin embargo, queda ver si la posición de Argentina se mantendrá, luego de la asunción del nuevo presidente Javier Milei el pasado domingo 10 de diciembre. Este mandatario, con posturas más radicales e inesperadas, puede cambiar el rol de Argentina en este tema que tiene potencialidad de afectar a toda América del Sur.

Antes de eso, los países realizaron una declaración conjunta el pasado ocho de diciembre en la pidieron buscar una solución pacífica y “evitar acciones e iniciativas unilaterales que puedan agravarla”.

A pesar de esto, el gobierno de Brasil ordenó reforzar la presencia de militares en la triple frontera con Venezuela y Guyana para adelantarse a una posible escalada militar y un eventual movimiento forzado de habitantes de la zona.

Venezuela y Guyana hablarán sobre el Esequibo, la ONU también

La reunión entre Nicolás Maduro (Venezuela) e Irfaan Ali (Guyana) se celebrará el jueves 14 de diciembre en San Vicente y las Granadinas, país que ocupa la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Dicho encuentro contará con la mediación de diversos interlocutores como Brasil y un representante de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Brasil es uno de los países más interesados en que esta disputa no llegue a mayores pues es el único país del continente que comparte frontera terrestre con Guyana y Venezuela.

Es por ello que el mandatario Luiz Inácio “Lula” da Silva ha sido uno de los más insistentes en la necesidad de esta reunión y de que las soluciones lleguen a través del diálogo.

No obstante, el presidente de Guyana ha sido tajante al decir que “la frontera terrestre de Guyana no está sujeta a discusión” en la próxima reunión que tendrá con su homólogo de Venezuela. Justamente Maduro y Lula han tenido conversaciones en días recientes en las que el brasileño le ha pedido a su par venezolano “evitar medidas unilaterales” a fin de no empeorar la disputa territorial.

Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU acordó una reunión urgente para el próximo viernes 15 de diciembre donde se hablará del Esequibo y de las recientes acciones de ambos países involucrados.

Aunque Brasil es el más preocupado, los demás países del cono sur han expresado su opinión sobre este tema instando constantemente a que la disputa se resuelva de forma pacífica. No obstante, habría que esperar si hay un cambio en la posición de Argentina debido a la asunción de Javier Milei como nuevo presidente del país sureño.

