Cómo llegan Irfaan Ali y Maduro a reunión del 14 de diciembre y cuáles son las expectativas

En medio de una guerra de micrófonos, un referendo en Venezuela, una ley casi lista en la Asamblea Nacional de 2020, decretos firmados por el gobernante Nicolás Maduro y amenazas que incluyen no solo a Guyana sino a la oposición a Miraflores, llega el anuncio de una reunión «de alto nivel» entre los mandatarios Maduro e Irfaan Ali, para este 14 de diciembre.

Las conversaciones, que tendrán lugar en San Vicente y las Granadinas, fueron propiciadas por llamados de Brasil y del secretario general de Naciones Unidas António Guterres, para que tanto Venezuela como Guyana bajen la tensión que ha venido escalando en la disputa por el territorio Esequibo.

La reunión también es apoyada por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Comunidad del Caribe (Caricom).

El pasado 3 de diciembre, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en su pronunciamiento sobre la consulta, también hizo un llamado a las partes para que se abstengan de realizar acciones que agraven el conflicto limítrofe.

¿Saldrá humo blanco?

«Esta reunión demuestra que los canales de diálogo no están cerrados pero no puede esperarse una solución a la disputa territorial porque no es el espacio para eso, será un momento para reiterar las posiciones. Maduro debe dejar claro que la posición de su gobierno no es belicista e insistir en el Acuerdo de Ginebra como mecanismo pacífico para resolver la controversia limítrofe», señaló el doctor en Relaciones Internacionales y exministro de Turismo y Comercio, Alejandro Fleming.

En declaraciones a Efecto Cocuyo dijo no esperar que bajen las tensiones ni los micrófonos se silencien luego de la reunión, en vista de que Guyana no está dispuesta ceder en el tema de la explotación de los recursos en la zona en disputa y el gobierno de Maduro seguirá adelante con las medidas anunciadas, además de que se aproxima un año electoral.

Para el experto en Derecho Internacional y Diplomacia, Mariano de Alba, tampoco se puede esperar que Guyana acepte abandonar el juicio que sigue en la CIJ en su demanda porque se declare la validez del Laudo Arbitral de 1899. Subrayó que incluso el Parlamento guyanés le ha indicado al Ejecutivo que no puede discutir la “controversia fronteriza” con Venezuela.

«Nada impide que Guyana y Venezuela acuerden retomar algún tipo de conversaciones mientras el proceso ante la Corte Internacional de Justicia sigue su curso, teniendo en cuenta además que la Corte difícilmente dictaría su decisión final en al menos dos años», expresó el abogado en su cuenta de la red social X (antes Twitter).

De aprobarse un proceso de negociaciones entre ambos países, de Alba advierte que aun así será muy importante que Venezuela se mantenga en el juicio ante la CIJ y presente su contramemoria en abril de 2024 para fortalecer su posición negociadora e introducir mayor incertidumbre ante una decisión futura de la Corte.

«Guyana difícilmente renunciará a seguir fortaleciendo su cooperación militar con otros países, pero (aunque lo veo difícil) podría comprometerse a que esa cooperación militar no incluya ejercicios en el territorio en disputa mientras la CIJ decide. Un inicio de conversaciones también podría abrir la puerta para explorar eventual disposición para la exploración y explotación energética conjunta, pero para ello no podría haber reimposición de sanciones de Estados Unidos» , agregó el experto.

¿Qué ha pasado en Venezuela tras referendo?

Guyana solicitó a la CIJ medidas cautelares contra el referendo sobre el Esequibo del 3 de diciembre. La Corte no falló contra la consulta por tratarse de un tema interno de Venezuela, pero sí instó a las partes a moderar sus acciones mientras sigue en curso un juicio sobre la validez o no del Laudo Arbitral de 1899, por demanda de Guyana.

Se celebró el referendo el 3 de diciembre, en el que se dieron por aprobadas las cinco preguntas de la consulta, con dudosas cifras de participación anunciadas por el Poder Electoral. Dos de las interrogantes aprobadas plantearon el desconocimiento de la jurisdicción de la CIJ sobre el tema del Esequibo y la creación del nuevo estado Guayana Esequiba.

“No reconocemos la jurisdicción de la CIJ ni hoy ni mañana ni nunca, escúchenme en el norte. Este referendo y su mandato son vinculantes, que lo escuche Estados Unidos, Guyana y la Exxon Mobil”, declaró Maduro el 5 de diciembre en reunión del Consejo Federal de Gobierno.

El 7 de diciembre, la Asamblea Nacional de 2020, aprobó en primera discusión la Ley para la Defensa de la Guayana Esequiba, que establece los límites del nuevo estado, hace obligatorio el uso del nuevo mapa político con el territorio Esequibo y va más allá: establece inhabilitaciones políticas contra los opositores que se considere estén a favor de Guyana en la disputa territorial.

El presidente de la AN de 2020, Jorge Rodríguez, no ha escatimado en tildar de «ladrones» a las autoridades de Guyana por querer apropiarse de un territorio y unos recursos (explotación de petróleo) que recalcó, no les pertenecen.

El Río Esequibo separa la zona de 159.000 kilómetros que se disputan Venezuela y Guyana

Venezuela acepta reunión

Al día siguiente, 8 de diciembre, Maduro firmó seis decretos en los que aprobó.

Designación del general retirado del Ejército y diputado de la AN de 2020, Alexis José Rodríguez Cabello, como la autoridad única del nuevo estado Creación de una oficina del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), en Tumeremo al sur del estado Bolívar, para cedular a todos los habitantes de la zona en reclamación desde este sábado 9 de diciembre. Creación de la Alta Comisión Nacional para la Defensa y Recuperación de la Guayana Esequiba, con la vicepresidenta Delcy Rodríguez al frente. Se crea la División Pdvsa Esequibo y CVG Esequibo para la exploración y explotación de petróleo, gas y minerales en ese territorio Se crea nueva Zona de Defensa Integral (Zodi) de la Guayana Esequiba con tres áreas de defensa integral y 28 sectores de desarrollo; 6) Nuevo mapa con la zona en reclamación incorporada.

Maduro también ordenó que se inicien los trabajos donde se declaran nuevos parques nacionales, zonas protectoras de reserva y monumentos naturales de la Guayana Esequiba.

Para Fleming, los pasos que da el gobierno de Maduro, aunque muy tardíos, sobre la conformación del nuevo estado Guayana Esequiba y otorgar nacionalidad y cédula a sus habitantes son «correctos», a modo de preparación, para cuando se resuelva el diferendo limítrofe, sin incurrir en una acción directa sobre el territorio que pudiera desatar un conflicto armado.

Guyana, recalcó, tampoco debería estar otorgando licencias para la explotación de los recursos en la zona en disputa, aunque la Cancillería venezolana señaló este 11 de diciembre que Venezuela “está dispuesta a buscar fórmulas para el desarrollo compartido” con países del Caribe en materia energética,

A través de la Cancillería, el gobierno venezolano también rechazó la presencia del Comando Sur de Estados Unidos para realizar ejercicios militares conjuntos en Guyana el pasado 7 de diciembre, que consistieron en operaciones de vuelo. La Embajada estadounidense indicó que la colaboración militar con Guyana continuaría.

El 9 de diciembre, la Cancillería volvió a pronunciarse para informar que Venezuela acepta la reunión con Guyana y agradecer las gestiones de la Celac y el Caricom para impulsar el diálogo directo entre ambos países.

«El gobierno del presidente Nicolás Maduro y el pueblo venezolano tenemos plena certeza de que la controversia territorial solo será resuelta a través del diálogo, el respeto mutuo y el compromiso por preservar la región como una zona de paz y libre de injerencias», reza el texto.

¿Qué ha dicho Guyana?

Al conocer las medidas de Maduro, Irfaan Ali, las calificó como amenazas para la región y lo instó a obedecer el pronunciamiento de la CIJ.

«Creo que este desafío abierto amenaza la estabilidad de la región, es una amenaza directa a Guyana y a las empresas que operan aquí», alertó.

Desmintió igualmente que la bandera de Guyana en territorio Esequibo fuera bajada por indígenas venezolanos y sustituida por el pabellón tricolor, puesto que no se trata, aseguró de la misma zona. Tildó de «engañoso» el video difundido en las redes sociales, promovido por autoridades venezolanas.

Posteriormente, el presidente guyanés también anunció que aceptó el encuentro con Maduro pero aclara a sus «aliados» e «inversionistas» que las conversaciones «no alterarán» acuerdos actuales sobre la explotación de recursos en la zona marítima.

Subrayó que es interés de Guyana asegurar la paz y estabilidad de la región, algo en lo que coincide con Venezuela.

