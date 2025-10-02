El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, indicó este jueves que aviones de combate estadounidenses habrían atravesado la llamada Región de Información de Vuelo (FIR) de Maiquetía, que está muy cerca del espacio aéreo venezolano.

Durante un balance de operaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el general en jefe aseguró que los radares de la Fuerza Aérea detectaron al menos cinco de esas aeronaves cerca del país.

«Eso indica que los aviones de combate que el imperialismo norteamericano se han atrevido a acercarse a las costas venezolanas. Sabemos que están en Puerto Rico, los de la clase F35… los estamos viendo. Quiero que sepan, que no nos intimidan; es una grosería, una provocación y una amenaza contra la seguridad de la nación», dijo.

Según indicó, el Sistema Integrado de Defensa Aérea identificó más de cinco aeronaves con patrones de vuelo de 400 nudos y a una altitud de 35 mil pies, lo que correspondería a aeronaves militares.

«Ya las órdenes están dadas por nuestro comandante en jefe solamente nos queda cumplirlas en esta situación. Debemos recordar que el comandante en jefe suscribió un decreto de estado de excepción», agregó.

Contra las guerrillas colombianas

Asimismo, Padrino López reconoció este jueves que en el estado Bolívar «están operando» grupos «terroristas» y «narcotraficantes» del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

«Tenemos un despliegue en los Pijiguaos (Bolívar) porque están operando, se han pasado para acá, en la región de los Pijiguaos, unos grupos terroristas, narcotraficantes, del ELN y de las FARC, con nombre y apellido», informó el ministro de Defensa en un balance de operaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Así mismo, Padrino López mencionó la ‘Operación Neblina’ que se lleva a cabo en el estado Amazonas y dijo que en esta zona hay grupos que se dedican a «explotar la minería de manera ilegal».

«Estos grupos, sobre todo del Ejército de Liberación Nacional, que opera mucho por allí. Yo les digo: no se equivoquen con nosotros. Nosotros estamos dispuestos a defender nuestra soberanía, nuestro espacio geográfico, defenderlo de cualquier intruso», expresó el jefe de la cartera venezolana de Defensa.

«El que esté operando por allí, llámense estos grupos terroristas, narcotraficantes, con origen colombiano, salgan del territorio venezolano. Este no es su suelo», agregó.

El jefe militar informó que en la región del Catatumbo, en la zona binacional número 1 con Colombia, la FANB ha desmontado «por completo» campamentos tanto del ELN como de las FARC.

Padrino López reiteró que en Venezuela «ni hay cultivos, ni hay procesamientos (relacionados con drogas), ni hay lavado de activos, no hay carteles» y es «minúscula la distribución» en el territorio.