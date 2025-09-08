El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, anunció que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) reforzará la presencia militar en las aguas marítimas de la fachada Atlántica y del Caribe venezolanos, una instrucción que recibieron del gobernante Nicolás Maduro.

En su canal de Telegram, el militar aseguró que en la llamada Zona de Paz Número 1, que comprende los estados Zulia y Táchira, ya cuentan con 25 mil hombres. Sin embargo, hacia la Península de la Guajira reforzarán el patrullaje naval, lo mismo que en las costas del estado Falcón.

Detalló que hacia el nororiente harán lo mismo en los estados Nueva Esparta y Sucre, así como en Delta Amacuro, como parte de la lucha de la Fanb contra el tráfico de drogas.

Estos anuncios ocurren en medio del despliegue militar de barcos de guerra, marines e infantes de Marina de Estados Unidos en el sur del Caribe, frente a las aguas territoriales venezolanas, y en medio de la tensión después de que el presidente de ese país, Donald Trump, anunció el martes pasado la destrucción de una embarcación que supuestamente salió cargada de drogas de Venezuela, en la que iban 11 «narcoterroristas» quienes perdieron la vida tras un «ataque de precisión» de fuerzas estadounidenses.

Padrino López lanza mensaje

Ante esto, Padrino López aseguró el domingo, 7 de septiembre, al anunciar el reforzamiento militar en las aguas marítimas del país que «nadie va a venir a hacer el trabajo por nosotros. Nadie va a pisar esta tierra a hacer lo que nos corresponde hacer a nosotros», en un claro mensaje a Estados Unidos.

El militar recordó que la Fanb se encuentra igualmente desplegada en el estado Apure, límitrofe con Colombia, donde patrullan los ríos Capanaparo, Cinaruco, Meta y Cunaviche, donde hacen labores de vigilancia para evitar los cultivos ilícitos de droga.

«Esta movilización tiene como objetivo primordial la defensa de la Soberanía nacional, la seguridad del País y la lucha por la Paz. ¡A Venezuela la defendemos las venezolanas y los venezolanos!», dijo Padrino López en su canal de Telegram.

El jueves anterior, el Pentágono denunció que dos aviones de combate F-16, de la Aviación Militar venezolana, sobrevolaron un destructor que tienen en el Caribe, por lo que un día después Trump advirtió que si esas aeronaves vuelven a poner en riesgo «la seguridad nacional» de EEUU podrían derribarlas.

Desde Caracas, Maduro mostró videos del despliegue de las llamadas unidades comunales milicianas en las que incorporarán a quienes se alistaron en la Milicia Nacional Bolivariana para defender el territorio.