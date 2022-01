Opositores consideran burla decisión del CNE sobre firmas del revocatorio

Luego de que el Consejo Nacional Electoral decidiera durante la noche de este 21 de enero que el próximo 26 de enero es la fecha escogida para la recolección de firmas con miras a activar el referendo revocatorio presidencial en contra de Nicolás Maduro, las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar; dirigentes políticos y activistas sociales de oposición no consideran seria la medida adoptada por el Poder Electoral.

Uno de los que se pronunció fue el presidente de la Asamblea Nacional de 2015 y considerado aún por varios países como presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien manifestó que esa decisión del CNE obedece a lineamientos de Maduro y que implica un «secuestro del voto».

«La dictadura le tiene miedo al ejemplo de los barineses. Luego de su derrota en 2015 el régimen y Maduro han secuestrado el derecho al voto del venezolano. El reto es defender la voluntad del pueblo. Seguimos luchando por condiciones para una elección libre y justa», escribió en Twitter.

También expresó su opinión sobre ello César Pérez Vivas, exdirigente de Copei y quien conforma actualmente parte de la dirección del Movimiento Nacional por el Revocatorio (Mover), junto a Nicmer Evans, una de las organizaciones solicitantes del referéndum.

«Resulta una bufonada anunciar hoy para el próximo miércoles la apertura de 1.200 centros de recaudación de manifestaciones de voluntad para que 20 millones de ciudadanos puedan ejercer su derecho. Eso es como colocar 1.000 litros de agua en un recipiente de 5 litros», indicó.

El malestar de muchos de los que se pronunciaron, además de lo apresurado y pronto de la fecha de recolección, es el lapso de 12 horas para recolectar las manifestaciones de voluntad (firma), tiempo muy corto para reunir a cerca de 5 millones de solicitantes.

«Las reglas anunciadas son una estafa a la viabilidad que vacía de contenido el objeto del revocatorio. El RR devino en una falsa expectativa hecha de plastilina a los intereses de la dictadura y el régimen pretende convertir su negativa, en una falsa victoria a su favor», dijo por su parte María Beatriz Martínez, dirigente nacional de Primero Justicia.

«El régimen le tuvo miedo al Referendo Revocatorio y ordenó al CNE habilitar un solo día, el 26 de enero, para que en solo 12 horas se recojan 4.2 millones de firmas que activen el proceso. Algo totalmente imposible. Quiere decir que el RR no era una locura como ha dicho el G4″, agregó el abogado Augusto Uribe.

Nicmer Evans, quien encabeza el movimiento Mover, indicó que esta decisión no separa a su organización de la lucha por el revocatorio y se prepara para en próximas horas anunciar su estrategia.

«No abandona el derecho a activar el Revocatorio contra Maduro, son ellos los que pretenden abortar la factibilidad arrebatando la razón a Venezuela», dijo.

