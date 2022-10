Primarias deben servir para reunificar fuerzas opositoras ante estabilidad de Maduro, afirman politólogas  

El gobierno de Nicolás Maduro acaba de perder la silla en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU). Previamente, la Misión de Determinación de Hechos de dicho organismo multilateral recibió el visto bueno para que continué investigando violaciones de DD. HH. en Venezuela por dos años más.

Si bien son mecanismos de «presión» internacional ligados a las sanciones de países como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea (UE), cuyo levantamiento es de gran interés para Miraflores, politólogas consultadas por Efecto Cocuyo señalan que a lo interno «Maduro no se tambalea» y su gobierno exhibe «estabilidad», de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

De allí que, sostienen, la oposición debe reorganizarse y relanzar una estrategia y propuesta al país, para lo cual, afirman, las primarias presidenciales son una buena oportunidad.

Alianzas internacionales

«El gobierno de Maduro luce estable porque a lo largo de los años ha desarrollado mecanismos para el manejo de crisis que le han permitido salir airoso, sumado a los errores de la oposición. Desde sus funciones como canciller Maduro procuró alianzas internacionales lícitas y no tanto, cuyos frutos está viendo hoy», expresó la consultora política María Verónica Torres.

La también abogada constitucionalista recordó que la «faceta de estabilidad» que exhibe la administración de Maduro también es alimentada internacionalmente por los cambios políticos en la región, especialmente por el cambio de gobierno en Colombia y el esperado triunfo de Luiz Inacio «Lula» Da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil. Además resaltó, la alianza con potencias como China, Rusia y países como Irán.

«El papel de mediador en el diálogo del gobierno de Colombia con el ELN le suman reconocimiento, de manera que hacia 2024, Maduro sigue siendo la apuesta más segura porque otros factores del chavismo no tienen esa capacidad de aliarse internacionalmente», sostuvo.

Resaltó que el canje de presos políticos, en alusión a la liberación de los exdirectivos de Citgo a cambio de los sobrinos de Cilia Flores presos en EE. UU., «es una herramienta poderosa» de Miraflores a la que le seguirá sacando provecho.

Volver a reunir fuerzas

«Veo a un gobierno estable pero tener a un país sumergido en una crisis no es una ventaja para él, necesita recursos financieros y la piedra de tranca son las sanciones, por eso son de su interés. Los informes de la Misión ONU y la extensión de su mandato son mecanismos de presión internacional pero no se está tambaleando, de allí la importancia de que EE. UU., alineado con la UE, contribuya para retomar negociaciones de México», coincidió Stefanía Vitale.

En paralelo, considera que a lo interno la oposición debe volver a reunir fuerzas para ganarse una posición importante en las negociaciones, reorganizarse, recuperar la claridad estratégica, la unidad y presentar al país un liderazgo renovado. Considera que las elecciones primarias presidenciales son una buena oportunidad para ello y deben ser aprovechadas.

«La oposición está pasando por una transición interna (luego del Gobierno interino) que debe ser superada y fijar un candidato presidencial en unidad a partir de las primarias es un buen punto de partida», aseguró.

Incompatibilidad

Ambas analistas políticas advirtieron igualmente que la oposición mayoritaria debe resolver el tema del Gobierno interino antes de hacer las primarias para escoger al abanderado a Miraflores para 2024. Esto es, formalizar el cese de una figura que a juicio de ambas, no existe en la práctica.

«Insistir en la permanencia de una instancia que no cumplió con sus objetivos no tiene sentido. Escenarios como el de la OEA (Organización de Estados Americanos) y lo que sucedió con (Gustavo) Tarre Briceño es una muestra de que su permanencia allí no es sostenible en el tiempo por la nueva dinámica política», apuntó Vitale.

Tarre Briceño no asistió a la 52 Asamblea General de la OEA del 5 al 7 de octubre en Perú, ante las amenazas de algunos países, entre ellos México, de solicitar su expulsión por no ser representante legítimo del Estado venezolano. Se buscó someter a votación la revocatoria de credenciales otorgadas en 2019 pero la propuesta no alcanzó, de momento, los votos necesarios (24).

Vitale subrayó que la transición en la oposición también pasa por que se «recalcule» el manejo de las relaciones internacionales tanto con los países aliados como con los organismos multilaterales como la OEA.

«El Gobierno interino no puede seguir porque presenta vicios de todo tipo, entre ellos las denuncias sobre malversación de fondos internacionales, dejó de ser legítimo, práctico, por eso los factores políticos buscan separarse y dejarlo atrás», añadió Torres.

Pese a que Guaidó insiste en la continuidad del interinato, desde tres partidos que integran el llamado G4 (Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia) se ha dejado ver que no votarán a favor de la extensión de la Comisión Delegada Legislativa y por ende del Gobierno interino cuando cese el mandato aprobado hasta el 5 de enero de 2023.