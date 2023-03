La doctora en derecho y experta en el sistema electoral venezolano, Eglée González Lobato, considera que la oposición, representada en la Plataforma Unitaria, “daría un paso adelante” si organiza las primarias con asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Responde así a esta y otras diatribas que marcan la elección del candidato presidencial opositor, convocada para el próximo 22 de octubre, en una entrevista concedida a Efecto Cocuyo que se transcribe a continuación.

.-¿Qué es más conveniente: que la Comisión Nacional de Primaria haga el proceso con la asistencia técnica del CNE o que la autogestione por completo?

-Una de las dimensiones de las primarias tiene que ver con el aspecto técnico y logístico. Esto es fundamentalmente la programación de las máquinas de votación, cómo sería la totalización (de los resultados), las jornadas especiales para la actualización e inscripción en el Registro Electoral, el resguardo de la identidad de los votantes y la habilitación de centros de votación, etc.

Lo que no estaría a cargo del CNE, por ser competencia de la Comisión Nacional de Primaria (CNP), es la organización política de la primaria como la selección de los centros de votación, la publicación del registro electoral, los miembros de mesa, los anuncios oficiales y la publicación de los resultados, entre otros.

Hay que tomar en cuenta que uno de los puntos de mayor sensibilidad pública tiene que ver con el resguardo de los datos de los electores, en una oportunidad hasta se quemaron los cuadernos para evitar una nueva «lista Tascón» (esto ocurrió en las primarias opositoras de 2012).

Hay muchas más incógnitas a las que tampoco la CNP ha dado respuesta satisfactoria que tienen que ver con cómo funcionaría o participaría el Plan República, una vez estén las máquinas de votación es muy difícil que el Plan República no participe. Tampoco está claro cuál es el sistema de votación que se implementaría, algunos hablan del manual, otros del automatizado.

Mi recomendación sería valorar la importancia que tiene, en el avance de la reinstitucionalización del país, la asistencia del CNE en un proceso que es activado por la Plataforma Unitaria que está además representada en la mesa de negociación en México. Tanto las primarias como la negociación tienen una vinculación necesaria a los efectos de la nueva presentación de las caras y la redemocratización de los partidos de esa oposición representada en la Plataforma Unitaria.

Asistencia técnica del CNE en las primarias

.-Entonces, ¿usted considera conveniente que la primaria se haga con la asistencia técnica del CNE?

-Sería un paso adelante. Las primarias tienen tres efectos: sobre los electores, los partidos y el ejercicio de los derechos políticos. Hay un agregado adicional que es que apuntan hacia la reinstitucionalización y en unas primarias que son de naturaleza electoral evidentemente que la reinstitución sería a través del CNE.

Dentro de la integración del análisis de la primaria, el CNE juega un papel protagonista del proceso, pero el control político de la primaria lo tiene la CNP. Es un proceso de los ciudadanos que cuenta con una asistencia técnica y logística de la institución gubernamental que tiene la exclusividad de los asuntos de naturaleza electoral desde el punto de vista público.

.-¿Por qué sería un paso adelante?

-Porque es un toque a tierra, no puede haber una primaria con un número de electores que sea superior al número de electores con derecho el día de las elecciones presidenciales de 2024. Eso sería una falsa oferta. Además, las primarias no son ni una consulta ni un referendo, son la estrategia política de una pluralidad de partidos que se sienten reconocidos en la Plataforma Unitaria, el que esté el CNE se va a parecer mucho a lo que sería el acto de votación del día E del 2024.

Una consulta en los términos de 2017 («consulta popular» del 16 de julio que organizó la oposición) o 2020 te podría desvirtuar la realidad que hay en cuanto a electores que efectivamente tienen el derecho a votar y podría crear una percepción equivocada de lo que podría ser un resultado electoral.

.-¿Es posible hacer un registro paralelo de votantes venezolanos en el exterior?, ¿Qué riesgo encierra esto?

-Es sumamente complicado porque eso no tendría una correspondencia el día de la votación que yo llamo el día E. No hay un espejo, no hay algo que correlacione ese registro paralelo con el que sería el registro que se va a aplicar en el 2024, sería una especie de proyección con datos irreales que no se van a corresponder con la realidad; la realidad es dura y lo que indica es que hay un número de venezolanos que tiene todo el derecho de votar en el exterior, pero ese derecho necesita que se implementen ciertas condiciones para que pueda ser ejercido tal como están las normativas.

Además, hay problemas técnicos que hacen muy complicado que un número exacerbado de venezolanos sea administrado por embajadas y consulados que es lo que corresponde a los países en donde están los venezolanos. Hay un problema de realidad técnica; es decir, yo coincido con la crítica que se le hace a la oposición de no haber construido en los últimos años ese proceso de actualización del RE en el exterior.

La mayoría de los electores que están fuera del país, podría uno suponer, que es una votación en contra de Nicolás Maduro, ¿Cuál es el incentivo de Maduro para que a través del CNE se abra la inscripción masiva de votantes contrarios a Maduro? Eso podría formar parte de una negociación en México que no puede ser descuidada por este proceso de primaria que es muy importante.

El problema de los venezolanos en el exterior es casi que un cangrejo resolverlo. Requiere voluntad política y una dosis de realismo, no todo el que está afuera estaría en condiciones de votar con las normas actuales. Es un reto muy grande que en muy poco tiempo no es concebible que se de.

.-¿Cómo se puede lograr que el CNE incorpore al RE más venezolanos considerando que actualmente apenas hay 107 mil de los más de 4 millones que están afuera?

-Hay una dupla necesaria que es el empoderamiento de la ciudadanía y el empoderamiento institucional y el CNE tiene una deuda enorme con la sociedad que es la actualización en general del RE, no solo de quienes están afuera. Ya eso te lleva a la obligatoriedad no solo de que reconozcas a quienes están afuera sino el número importante de jóvenes que no están dentro de ese RE, en ese sentido la juventud padece una vulnerabilidad producida por la institución al no permitírsele registrarse y actualizarse en ese RE.

Ahora, eso que es un derecho en una situación de conflicto político, como el que hay en Venezuela, debería formar parte de una de las exigencias de la oposición venezolana en la mesa de negociación de México. Cuando estamos en un tránsito como el que estamos eso se pide en una mesa de negociación.

.-¿Puede la CNP garantizar los datos de los electores usando la plataforma automatizada del CNE?

-El CNE tiene la capacidad del resguardo de la lista de los electores, esa es la regla. El sistema automatizado tiene las garantías como para que eso quede resguardado, lo que tienes es que implementar las acciones a quienes administran la automatización porque una cosa es el sistema y otra las personas. Tiene que haber un compromiso y una responsabilidad de que esas listas tienen que tener un trato sensible y de resguardo de la data de los ciudadanos y ciudadanas.

La CNP es la que tiene la competencia dentro de su organización política de todo lo que tiene que ver con la administración del material electoral, con los cuadernos de votación, y tomar acciones para que quede resguardado.

.-Muchos se preguntan si en las máquinas queda el registro de los electores, ¿cómo se puede garantizar que esa información no sea manejada por otros organismos del Estado?

-El CNE puede hacerlo, de no hacerlo el CNE se sometería a esta denuncia que llegó hasta los organismos internacionales de violación de la data de los ciudadanos (lista Tascón). Estamos en una nueva etapa, el CNE tiene toda la capacidad técnica para que esa información quede encriptada y quede sin posibilidad de ser utilizada contra los propios ciudadanos.

.-Sobre el Plan República, ¿cómo se resuelve la desconfianza que existe y que puede afectar la participación?, además los antecedentes que han ocurrido, como en Barinas, donde se conocieron los resultados una semana después, en 2021, porque algunos funcionarios no querían proporcionar la actas electorales con la información.

-Este antecedente de Barinas tiene varias lecturas porque al final nunca se destruyeron esas actas, lo que creo es que este es un evento de naturaleza ciudadana, pero por supuesto que tiene que ver con acciones electorales. Es un proceso complejo de entender. Aquí el CNE tendría que comprometerse a asumir que no se trata de un proceso de cargos de elección popular sino un proceso de la ciudadanía que pide un apoyo técnico y, en esa medida, el Plan República no tiene que ver con los resultados, eso le compete a la CNP.

Yo creo en los compromisos y acuerdos, creo que la vía sería un memorándum de entendimiento, un compromiso o un pacto entre el CNE Y LA CNP.

.-¿Con la actual composición del CNE hay posibilidades reales de que se logren garantías para las primarias?

El CNE, en la última gestión de 2021, logró avanzar, lo importante es mantener lo logrado y lograr un poco más, ampliar las condiciones electorales. Pero todo ello pasa por la capacidad de convocatoria, de estimulación de parte de los partidos para lograr la participación ciudadana, en unas primarias que apuntan a ser abiertas porque tampoco dio tiempo para hacer registros de militantes. Estimular la participación ciudadana es, tal vez, la joya de la corona porque fortalece los resultados y las proyecciones hacia el día E del 2024.

.-Puede compartir una reflexión sobre el nuevo congelamiento de la negociación y las implicaciones políticas que esto tiene.

-Hay una vinculación muy estrecha entre las primarias y la negociación en México. Esas primarias van a terminar generando una división entre la oposición moderada, el que piensa que ese inmediatismo fue parte de una estrategia fracasada y tiene que apostar a la negociación y a acuerdos ordenados entre oficialismo y oposición y diferentes sectores, y al otro ala del radicalismo que todavía se mantiene dentro de la oposición.

La importancia que tienen estas primarias es que el país requiere de quienes creen en esa negociación de México que es precisamente para lograr acuerdos por y para la gente y no solo los que benefician a los partidos.

.-Pero esa mesa de negociación está nuevamente inoperante…

-Es que la mesa es muy sensible y se afecta por este juego político y los cálculos políticos en procesos de naturaleza electoral son válidos. El ambiente prelectoral va a llevar a todo el mundo a hablar de legitimación, algunos por la vía de las primarias.

Ahora, todos los errores que la oposición tenga no le dan legitimidad a Maduro que sigue siendo ese presidente que no da muestra de condiciones democráticas, de ahí la importancia de la mesa de negociación porque tienes que obligarlo a que de muestras mínimas de democracia.

Los partidos que llevan adelante estas primarias tienen que ser movimientos que crean en procesos democráticos de diálogo y negociación porque estás enfrentando a un gobierno que ha ido restringiendo las libertades civiles y políticas. Maduro sigue siendo ese presidente al que hay que exigirle que se someta a los valores democráticos a costa de ser considerado un dictador o un autoritario que tiende hacia el totalitarismo.