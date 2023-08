La Coalición por los Derechos Humanos propone al gobierno de Nicolás Maduro y a Estados Unidos un » canje humanitario» de presos políticos como aporte a la solución de la crisis del país y para «sanar heridas» dejadas por la injusticia.

La abogada integrante de la ONG, Ana Leonor Acosta, explicó a Efecto Cocuyo que buscan la liberación de 292 presos políticos que existen actualmente en Venezuela, de los cuales 174 son militares, 105 civiles y 13 sindicalistas, a cambio de lo que solicite Miraflores.

Subrayó que para ello buscarán la participación de países como Estados Unidos y todos aquellos que hayan mediado en el conflicto político venezolano como Colombia.

«En los casos ha habido retardo procesal, tendencia a condenar sin pruebas (…) Desde 2018 no ha habido liberación de presos y se condenó a seis sindicalistas detenidos de manera injusta, pero no entramos en el terreno de lo legal sino de lo humanitario porque esto traerá más consecuencias, cuando se comete una injusticia no solo es una afrenta a quien es detenido y la familia sino que deja una herida en la sociedad», sostuvo.

Abogada Ana Leonor Acosta dice que semana próxima presentarán propuesta al Ejecutivo

¿A cambio de qué?

La abogada indicó que podrían presentar la propuesta al Ejecutivo Nacional la semana próxima antes de lo cual esperan el apoyo de otros sectores del país. Aclaró que se trata de un planteamiento y esperan que desde Miraflores se evalúe y se dé una respuesta positiva, por lo que no será, admitió, un proceso con resultados inmediatos.

«Me han preguntado si el canje sería a cambio de la liberación de Álex Saab pero los nombres los pone el Gobierno en caso de que acepte la propuesta, nosotros no tenemos poder para eso. Esperamos la participación de la comunidad internacional, en países como Colombia hay experiencias de intercambio de rehenes, hubo canje de prisioneros entre Estados Unidos y Rusia por razones humanitarias», señaló la abogada defensora de presos políticos como el periodista Roland Carreño.

Vale recordar que en octubre de 2022, Miraflores aceptó canjear a siete exgerentes de la estatal Citgo de nacionalidad estadounidense, privados de libertad en Venezuela a cambio de la liberación de Franqui Flores y Efraín Campo Flores, detenidos en Haití hace siete años por narcotráfico y condenados en EEUU a 18 años de cárcel. Ambos son sobrinos de Cilia Flores de Maduro.

Piden evaluar casos de salud

Consultada sobre qué garantiza que tras la liberación de presos políticos no se produzca el efecto de «puerta giratoria» en el que se dan algunas liberaciones pero luego hay más encarcelamientos, Acosta admitió que nada lo asegura, solo una reforma del sistema que permita una justicia independiente con jueces y fiscales honestos y preparados y sueldos acordes para así prevenir la corrupción.

«Nos basamos en el dolor de las personas detenidas injustamente, de las familias, hay presos (al menos 20) con diversas condiciones de salud que necesitan atención médica», agregó.

Recientemente, La hermana de la presa política Emirlendris Benítez, Melania Leal Rosales, exigió atención médica para la mujer a quien condenaron a 30 años de cárcel por el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro, que ocurrió en agosto de 2018. El pasado 11 de julio la familiar publicó una carta en la que recuerda las torturas que sufrió Benítez después de su detención, que además de provocarle un aborto le dejó graves secuelas. Como el de esta persona hay otros casos en los que la salud de presos políticos está comprometida.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...