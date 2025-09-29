ONG dirige carta al papa para pedir que ayude a liberación de presos políticos en Venezuela

La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve) impulsa una carta abierta al papa León XIV en la que le pide al pontífice su intercesión para que liberen a las personas privadas de libertad por razones políticas en el país, en ocasión de la venidera canonización de los beatos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles.

En la misiva, que hicieron pública para que se sumen de forma digital las firmas de miles de venezolanos, expresaron su preocupación por el aumento de las detenciones a la disidencia política en el último año.

«Papa León XIV, la grave crisis de derechos humanos en nuestra Venezuela, ha escalado dramáticamente. Las detenciones arbitrarias ya no se limitan a líderes políticos, sino que afectan a ciudadanos de todos los estratos sociales, incluyendo a obreros, panaderos, profesionales, policías y militares», dice el inicio del texto.

Recordaron que las y los presos políticos en Venezuela sufren aislamiento prolongado, tratos crueles, inhumanos y degradantes, mientras que en los últimos meses aumentaron las desapariciones forzadas tras arrestos que se realizan sin órdenes judiciales.

El más reciente de ellos ocurrió el sábado 27 de septiembre, según el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, organización de la líder opositora María Corina Machado que este domingo denunció el arresto de su coordinador electoral en el estado Trujillo, Juan Enrique Pérez, a quien detuvieron a la fuerza dentro de su vivienda.

Canonización sin presos políticos en Venezuela

«Santo Padre, cientos de nuestros hermanos y hermanas venezolanas, desde adolescentes y mujeres hasta ancianos y personas con enfermedades crónicas o discapacidades, han sido encarcelados por ejercer derechos universales como la libertad de expresión, de asociación y de protesta pacífica. Más allá de las estadísticas o noticias, cada uno de estos casos representa un drama familiar y una herida abierta en el corazón de nuestra nación», añaden en la carta.

Insistieron en su propuesta de que la canonización de los beatos venezolanos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, prevista para el 19 de octubre, se haga sin presos políticos en las cárceles del país.

«Solicitamos que, con motivo de este evento histórico y espiritual, nuestros familiares puedan vivir una canonización en libertad. #CanonizaciónSinPresosPoliticos es un clamor para que en esta trascendental celebración, haya la liberación de todos los presos políticos. Así lo pedimos también en oración a nuestros compatriotas que serán declarados santos», reiteraron.

Al papa, el estadounidense Robert Prevost, le piden use los canales de comunicación que considera adecuados para que por medio de su figura se logre el cometido de no tener presos políticos.