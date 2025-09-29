Vente Venezuela denuncia detención de coordinador electoral en Trujillo

El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, el partido de la líder opositora María Corina Machado, denunció la detención de su coordinador electoral en el estado Trujillo, en la zona andina del país.

La detención se produjo el pasado sábado, 27 de septiembre, dijo la formación política en su cuenta de la red social X un día después.

Detallaron que sin orden judicial se practicó un allanamiento en la vivienda de Juan Enrique Pérez, a quien se llevaron detenido.

«Funcionarios del CONAS (Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional) llegaron a su lugar de resguardo, en el estado Lara y se lo llevaron a la fuerza, sin orden judicial, vulnerando sus derechos humanos», dijo el Comité en su post.

Terrorismo de Estado en Venezuela

El partido reiteró su denuncia de la aplicación de «terrorismo de Estado» por parte del chavismo, una alerta que el año pasado hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) en un informe sobre la represión, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas que se intensificaron en el país después de las protestas tras los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

«En medio de toda la presión internacional que se ha generado en los últimos días, el régimen de Nicolás Maduro sigue aplicando Terrorismo de Estado y cometiendo crímenes de lesa humanidad», añadieron.

También exigieron información sobre el paradero de Pérez y su liberación inmediata.

Este domingo, María Corina Machado pidió al papa León XIV interceder por los presos políticos en el país, con el fin de que estos sean liberados antes de la canonización del médico laico José Gregorio Hernández y de la religiosa Carmen Rendiles, el próximo 19 de octubre.

