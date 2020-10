Olivares: Maduro decreta fin artificial del COVID-19 en Venezuela

El diputado de la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares, alerta sobre lo que asegura es una decisión del gobierno de Nicolás Maduro, de ponerle un fin artificial a la pandemia por COVID-19 en Venezuela sin evidencias científicas que lo respalden, con el fin de realizar las elecciones parlamentarias el 6 de diciembre.

“Maduro anuncia más flexibilización, decreta el fin de la pandemia y pone en riesgo la vida de los venezolanos que si se enferman no encontrarán camas de terapia intensiva en los hospitales, solo hay 400 camas cuando deberían haber 1.200″, advierte el parlamentario desde el exilio.

De acuerdo con el comisionado presidencial designado por Juan Guaidó para el área de salud, una de las medidas que, denuncia, adoptó Miraflores, a través del Ministerio de Salud, es no realizar suficientes pruebas PCR para diagnosticar el virus, aparte de la centralización en la realización de los test que aún persiste. De allí, afirma, que las cifras de contagios reportados diariamente oscilan entre casi 300 y poco más de 500 casos.

“No hay evidencia científica que demuestre que la pandemia se comporta en Venezuela distinto al mundo. La decisión es que no harán pruebas para disminuir la curva, no porque bajaron los contagios sino porque no harán pruebas. A nivel nacional, los tres laboratorios disponibles no hacen más de 500 pruebas diarias”, recalca.

Recuerda que el 28 de septiembre de este año, Maduro anunció que se harían pruebas serológicas en todos los hospitales del país para saber si alguien padece o tuvo COVID-19, pero la semana pasada solo se hicieron 174. Señala que en los hospitales más grandes de seis estados, Lara, Anzoátegui, Barinas, Guárico, Aragua y Distrito Capital no se están realizando, según reportes del propio personal de salud.

Se refirió concretamente a los hospitales Doctor Agustín Zubillaga de Lara, Luis Razzetti de Barinas y Anzoátegui, Miguel Pérez Carreño de Caracas, Ranuarez Balza en Guárico y el hospital militar de Aragua. Asegura también que en los centros de salud públicos prohíben poner en la autopsia que alguien muere por COVID-19, bajo amenaza de cárcel o despido.

1.539 muertes

Olivares advierte que como consecuencia de la mayor flexibilización de la cuarentena en el país, ampliada ahora al sector turístico (playas, restaurantes y hoteles), en tres semanas podría haber un aumento en el número de contagios.

“Aquí no había movilidad por falta de gasolina y eso frenó los contagios, ahora Maduro ordena reabrir playas, restaurantes, eso aumentará la interacción social y en tres semanas veremos más casos sin capacidad hospitalaria. EEUU y Europa tienen rebrotes pero más pruebas PCR, terapia intensiva, construyeron capacidades para enfrentar la pandemia todo este tiempo, pero Venezuela no, por lo que el escenario será peor”, subraya.

Hasta este lunes 20 de octubre, las cifras oficiales dan cuenta de 87.161 casos confirmados desde marzo, de los cuales 80.316 se han recuperado. El número de fallecidos asciende a 741. Olivares indica que según el monitoreo que la comisión realiza semanalmente, son 1.539 los decesos como consecuencia del virus y que 225 corresponden al personal de salud.

Autopsias verbales

Olivares reitera el llamado a los venezolanos que pasen por la difícil situación de perder a un familiar por causa directa del COVID-19 o cualquier otra patología, a ingresar en la plataforma digital de autopsias verbales que está disponible desde principios de mes. Señala que la iniciativa permitirá levantar un registro de muertes no reportadas en el país, especialmente de las personas que fallecen en sus hogares o camino a un centro de salud.

El procedimiento consiste en el envío de un mensaje con la notificación del fallecimiento por WhatsApp al número +1(786)630-4956, de forma confidencial y segura, fuera de Venezuela. El sistema hará unas preguntas preliminares y luego el personal especializado contacta a la persona para realizar la encuesta conocida como autopsia verbal.