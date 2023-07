Ocho candidatos opositores participarán en un debate el próximo 12 de julio, con la ausencia de Henrique Capriles

Con la notable ausencia de Henrique Capriles como punto polémico, ocho de los catorce candidatos a la elección primaria presidencial opositora se verán las caras el próximo 12 de julio en un debate llamado “hablan los candidatos”.

El careo se efectuará en la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), a las 11:00 de la mañana, y podrá ser visto en vivo a través de redes sociales.

En este debate tampoco participará Roberto Enriquez, quien tenía previsto un viaje para el exterior. Este será el primer encuentro que tengan los candidatos a la elección primaria opositora que se efectuará el próximo 22 de octubre. Enriquez afirmó que dará anuncios el lunes 10 de julio, pero no adelantó sobre qué temas hablará.

El primer debate opositor desde 2011

Habría que remontarse a noviembre de 2011 para ver algún otro debate de opositores con aspiraciones presidenciales. En aquel momento, María Corina Machado, Henrique Capriles, Leopoldo López, Pablo Pérez y Pablo Medina, entre otros, se midieron en una contienda argumentativa para presentar las razones por las que los venezolanos tendrían que elegir a uno de ellos como representante de la oposición al entonces presidente Hugo Chávez.

Es prácticamente nulo el material de video que se encuentra sobre ese suceso en redes sociales. Henrique Capriles y María Corina Machado podrían volver a verse las caras en un debate, pero el primero no participará en el evento del 12 de julio. Capriles no ha dado a conocer los motivos por los que no quiere asistir. El candidato de Un Nuevo Tiempo, José Hernández, tampoco estará en el evento.

Hasta la fecha, el encuentro del 12 de julio es el único debate pautado entre candidatos opositores previo a la elección primaria del 22 de octubre. En este careo participarán María Corina Machado, Delsa Solórzano, Andrés Velásquez, Tamara Adrian, Freddy Superlano, Carlos Prosperi, Cesar Pérez Vivas y Andrés Caleca. De momento no está claro si se podrá asistir al debate de forma presencial en la Ucab y la transmisión en vivo del mismo se hará a través de Youtube y redes sociales.