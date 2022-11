Ocariz se presenta como opción para primarias presidenciales con movimiento propio

Acompañado de dirigentes vecinales y sociales en Baruta, el exalcalde del municipio Sucre del estado Miranda, Carlos Ocariz lanzó el movimiento popular y social, «Democracia Directa y Propiedad», propuesta con la que aspira a presentarse como candidato en las primarias presidenciales de la oposición previstas para 2023.

Durante un acto en la Hacienda el Arroyo, ubicada en El Cafetal, el también dirigente de Primero Justicia (PJ) indicó que su planteamiento se basa en promover la garantía del derecho a la propiedad para lograr la equidad en la sociedad y un país de propietarios de sus viviendas y terrenos, con derechos pero también con deberes y responsabilidades.

«Tenemos todo para hacer ese país que queremos pero tenemos que cambiar nuestros ojos, inyectarle fuego a la esperanza, hoy estamos aquí no para hablar del qué sino del cómo vamos a recuperar la esperanza en Venezuela», exclamó desde una tarima.

La fundación de este movimiento no implicaría su salida de PJ, partido al que aseguró «ama». Otro dirigente de PJ, el primer vicepresidente de la Comisión Delegada Legislativa, Juan Pablo Guanipa, confirmó recientemente su deseo de ser el candidato de PJ en las primarias opositoras. La tolda aurinegra no ha definido quién la representará en las elecciones internas.

En días pasados, Ocariz señaló que es «urgente» que la oposición se tome muy en serio la amenaza del chavismo de adelantar las elecciones presidenciales para antes de 2024.

«Si se tienen que hacer las primarias antes de lo previsto pues háganlas. Un candidato cogollo sería dañino para el país, consultemos a la gente ¡Mosca», escribió en su cuenta de Twitter.

Es urgente que la oposición se tome muy en serio la amenaza oficialista de adelantar las elecciones presidenciales. Si se tienen que hacer las primarias antes de lo previsto pues háganlas.



Un candidato cogollo sería dañino para el país, consultemos a la gente



Mosca! — Carlos Ocariz (@CarlosOcariz) November 3, 2022

Este sábado 5 de noviembre, el dirigente de la Causa R, Andrés Velásquez también confirmó que participará en las primarias opositoras.

«La gente no nos apoyará automáticamente»

Ocariz, exaspirante a la gobernación de Miranda, también emitió duras críticas contra la forma como la oposición ha tomado decisiones a lo largo de la lucha política por desplazar al gobierno de Nicolás Maduro.

«Nunca se dijo que devolver la democracia iba a ser fácil pero también hemos tomado decisiones, estrategias encerrados en cuatro paredes, estrategias que han fracasado una tras otra y seguíamos y volvíamos a fracasar y siempre pensamos que la gente nos iba a apoyar automáticamente y no es verdad, afuera estaba la gente que marchó, protestó, votó», advirtió.

Ocariz recalcó que el problema en la coalición opositora no es haberse equivocado sino no darle la cara a la gente y explicarle por qué se fracasó en determinada estrategia y cuál era el camino para la rectificación.

«Los políticos están en deuda con Venezuela. Es verdad hay un gobierno que persigue, vulnera derechos humanos, inhabilita, que tiene servicios públicos colapsados, pero también es nuestra culpa que la gente no esté dando la espalda, lo digo con mucho dolor, porque hemos fallado y debemos asumirlo y reconocerlo», subrayó.

En este sentido pidió perdón a la ciudadanía por los errores cometidos e invitó a mirar hacia adelante con el aprendizaje del pasado.

«No se puede hacer política fingiendo demencia porque la gente no nos va a apoyar automáticamente, eso se acabó. si no tenemos propuestas que los enamoren, si no aprendemos», insistió para fundamentar su propuesta.