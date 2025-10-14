No se habla del Nobel de la Paz: por qué cúpula chavista calla ante premiación de María Corina Machado

No hubo por parte de altos voceros del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), un rechazo discursivo inmediato tras el anuncio de que la líder opositora venezolana, María Corina Machado, había ganado el Premio Nobel de la Paz 2025, otorgado por el Instituto Nobel de Noruega.

Si hubo en la red social X una oleada de insultos y burlas hacia la exdiputada por parte de seguidores del chavismo (y bots) y uno que otro “analista” pro gobierno y de la “oposición aliada”. De hecho lograron posicionar la “sayona”, sobrenombre con el que se refieren de manera despectiva a la ganadora de las primarias presidenciales de 2023, durante todo el día del 10 de octubre y el fin de semana.

Pero el líder chavista Nicolás Maduro, el número dos, Diosdado Cabello, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez y otros altos funcionarios, hasta el ministro de Informacion y Comunicacion, Freddy Ñáñez, optaron por un silencio ensordecedor que indicó que la noticia los dejó al menos desencajados, sin saber cómo reaccionar.

Analistas consultados por Efecto Cocuyo coinciden en que al intentar restarle importancia, la cúpula chavista potenció el significado del Nobel de la Paz, como un reconocimiento y estímulo a la lucha democrática en Venezuela.

Estrategia poco acertada

“Que figuras centrales de la nomenclatura no hayan hecho una intervención pública y en primera persona sobre el Nobel a María Corina Machado es una decisión comunicacional deliberada, que no logra su objetivo central que sería el de minimizar la difusión y el impacto del galardón. ¿Por qué esa estrategia de silencio no es acertada en este caso? Porque el premio tuvo resonancia global inmediata, medios internacionales y portales de alcance mundial lo pusieron en primera plana”, sostuvo una experta en Comunicación Política que prefirió omitir su nombre para esta nota.

La también investigadora resaltó que la hegemonía comunicacional interna ya no controla por completo la agenda informativa y aunque muchos medios tradicionales y actores del espacio público venezolanos hayan guardado silencio o minimizado la noticia sobre el premio, los portales informativos digitales, medios internacionales y los propios usuarios en redes sociales reprodujeron y amplificaron la noticia desde el exterior hacia adentro de Venezuela.

“En otras palabras, las estrategias clásicas de apagón informativo funcionan en un espacio mediático nacional homogéneo pero cuando la noticia traspasa fronteras y se vuelve viral, intentar borrarla o neutralizar sólo la legitima y la amplifica, porque literalmente es querer tapar el sol con un dedo”, agregó la experta.

La Asamblea Nacional (AN) convocó a sesión ese mismo 10 de octubre. Rodriguez, acostumbrado a discursos altisonantes no hizo alusión al tema del Premio Nobel. Si lo hizo pero de manera escueta el embajador de Maduro ante Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada al ironizar con que Machado merecía el Nobel de la Paz tanto como el de Física.

Y esa es la gran merecedora del premió #NobeldelOdio xq nunca a llamado al diálogo y a la paz.



María Corina Machado es una Sayona! pic.twitter.com/TzR0MULwDl — Jenifer Oliveros (@Jenifer_msv) October 14, 2025

El domingo 12 de octubre, durante un acto por el “Dia de la Resistencia Indígena”, Maduro sin mencionar su nombre, alude a Machado y la tildó de “bruja demoníaca”, para luego asegurar que 90% de la población la rechaza.

Este lunes 13 de octubre, Cabello tampoco habló del galardón y ningún periodista de medios estatales presentes en la rueda de prensa semanal del Psuv, tuvo permiso de preguntarle sobre el tema.

Como evidencia de la censura imperante en Venezuela, usuarios en redes sociales resaltaron que los canales de televisión abierta no hicieron cobertura del Premio Nobel, salvo Globovisión para mostrar un enfoque negativo y Venevisión para hablar de los ganadores en los distintos renglones sin mencionar el nombre de la líder opositora ni mostrar su imagen.

Retaliación

“Evitaron conversar públicamente sobre el Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado porque contradice la narrativa que han estado tratando de sembrar a lo largo de los años, sobre que la oposición es violenta, terrorista, que Machado es de extrema derecha y cuando le entregan el galardón, se cae ese discurso que se ha intentado posicionar a través de medios públicos nacionales”, opinó el comunicador y activista de DDHH, Melanio Escobar.

A su juicio, hacer el premio tangible, darle valor, aunque sea para rechazarlo, también era una manera de hacer resonar las denuncias contra Miraflores por violaciones de derechos humanos y el fraude electoral de 2024, hechas no solo por Machado sino por la ciudadanía que la sufre, lo cual quiso ser evitado.

El lunes 13 de octubre, la Cancillería anuncio el cierre de la embajada de Venezuela en Noruega junto a la de Suiza, alegando “reasignación estratégica de recursos”, algo que lamento el país escandinavo que tampoco tiene sede diplomática en Venezuela desde 2012. El Instituto Nobel Noruego que otorgó el premio a Machado es independiente del gobierno pero se considero un pase de factura político.

Maduro tildó a Machado de «bruja demoníaca» sin decir su nombre ni aludir al Premio Nobel de la Paz

Noruega fue mediador en la crisis venezolana hasta la firma del Acuerdo de Barbados en 2023 para que los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 fueran respetados. Mantuvo su posicion “neutral” hasta hace poco, cuando senalo a la administracion de Maduro de violar derechos humanos.

“La decisión anunciada de cerrar la embajada en Oslo/Noruega tras el Nobel y la aparente suspensión de periodistas en sus respectivos espacios en medios de comunicación, los atentados a defensores de DDHH mâs allá de nuestras fronteras y la profundización de operativos detención y desaparición de defensores, líderes y políticos y ciudadanos vinculados al movimiento que busca una transición, funcionan como mensajes autoritarios y punitivos: comunican sanciones simbólicas contra países, censura y autocensura a periodistas y medios de comunicación”, advirtió la experta.

Este 14 de octubre, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció amenazas y suspensiones temporales de al menos tres periodistas con programa propio en una conocida emisora radial, que resaltaron la noticia del Premio Nobel de la Paz 2025 para Machado.

Neutralizar impacto simbólico

El Comité Noruego del Nobel reconoció a María Corina Machado como “valiente defensora de la libertad”. Pero para el chavismo simplemente es “María Machado”, “la señora Machado”, “la sayo” o “la sayona”, “líder de la oposición extremista y terrorista”. La manera despectiva de hablar se replica desde Miraflores hasta las bases.

A diferencia de los hombres opositores, la cúpula roja casi nunca se refiere a la líder opositora por su nombre completo. Esto, a juicio, de las voces consultadas busca restarle valor a su figura, como mujer y como líder política. De nuevo advierten que provoca el efecto contrario.

“Desde el punto de vista comunicacional, el oficialismo busca neutralizar el impacto simbólico de María Corina Machado, evitando reconocerle valor político o legitimidad moral. Su negación pretende vaciar de significado la causa por la libertad, minimizar su efecto movilizador y mantener el relato oficial según el cual la oposición carece de respaldo popular”, aseveró la experta que optó por el anonimato.

Analistas creen que el chavismo busca restar impacto simbólico de la figura de Machado

Sin embargo, advirtió que, comunicar desde la negación o el desprecio, profundiza la desconexión entre quienes ejercen el poder y la ciudadanía y acentúa el desgaste del relato oficial. Además, subrayó, amplía el aislamiento internacional del gobierno, porque la lucha que encarna María Corina Machado, afirmó, ha situado nuevamente a Venezuela en el centro del debate mundial sobre derechos humanos, democracia y transición política, con una figura que cuenta ahora con reconocimiento institucional global.

Cabello, ministro del Interior y Justicia, también ha asegurado más de una vez que saben dónde se encuentra Machado, actualmente en la clandestinidad y que será detenida cuando lo crean conveniente. A juicio de analistas políticos, el haber ganado Nobel de la Paz aumenta para Miraflores, el costo político de apresar a la coordinadora nacional de Vente Venezuela, organización que fundó en 2012.

Escobar añade a la forma en la que el chavismo se refiere a Machado un tema de “misoginia”, pese a presentarse como “feminista”. Pero advierte que los intentos de minimizar a la disidencia a través del discurso abarca a todos los políticos demócratas y defensores de DDHH sin distinción de sexo.

“Es como querer desarticular en el ideario del colectivo nacional que esas personas puedan ser contrincantes para ellos”, acotó.