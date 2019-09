Misiones diplomáticas abandonan la ONU durante discurso de Delcy Rodríguez - Efecto Cocuyo

Varios países americanos, entre ellos Estados Unidos, abandonaron este viernes la Asamblea General de Naciones Unidas durante la intervención de la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, quien encabeza la delegación del chavismo gobernante a la cita de alto nivel.



Cuando llegó el turno de Rodríguez de subir a la tribuna de oradores, se levantaron de sus asientos los representantes de EEUU y los de los países que conforman el Grupo de Lima: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú.



Esos países rechazan al gobierno de Nicolás Maduro y se han alineado con el líder de la Asamblea venezolana, el opositor Juan Guaidó, a quien reconocen como presidente interino de la nación.



Una fuente diplomática señaló a Efe que también abandonaron la sala otros países como Ecuador, El Salvador y Japón, en tanto los países europeos permanecieron, pero algunos rebajaron el nivel de su representación en el plenario.

Esta no es la primera vez que se produce un plante en la ONU a representantes de Nicolás Maduro.



En abril pasado, los países del Grupo de Lima también se marcharon en bloque del hemiciclo cuando el canciller venezolano, Jorge Arreaza, intervenía en la Asamblea General del organismo.



También se han visto escenas similares este año en el Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, y la Comisión de Narcóticos, que se reúne en Viena.



Más de cincuenta países, entre ellos EEUU, Canadá y la mayoría de los latinoamericanos, no reconoce desde febrero al gobierno de Nicolás Maduro y respalda como presidente interino a Guaidó.



Estas naciones consideran que debe ser Guaidó quien represente a su país en los foros internacionales.



Sin embargo, la Asamblea de la ONU aprobó en diciembre pasado las credenciales de los representantes del gobierno de Maduro para participar durante el actual periodo de sesiones, por lo que la delegación oficial la conforman miembros de esa Administración.



Esto no ha impedido que Guaidó envíe a una comitiva a Nueva York esta semana, aunque sus miembros han tenido que ser acreditados dentro de las delegaciones de otros países, entre ellos Brasil.

