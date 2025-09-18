Ministro de la Defensa y comandantes de la Fanb dan inicio a "Maniobra de Campaña Caribe Soberano 200"

El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, y los comandantes generales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) anunciaron el inicio de la «Maniobra de Campaña Caribe Soberano 200», con la que desplegaron a más de 2.500 efectivos en la isla de La Orchila para un ejercicio militar.

Desde la Base Aeronaval Capitán de Navío «Antonio Díaz» uno de los jefes militares anunció que junto a los equipos de la Fanb tienen el acompañamiento de 20 peñeros de pescadoras y pescadores que realizarán un ejercicio de desembarco anfibio y defensa ante un ataque.

Agregó que usarán 12 buques de la Armada Nacional Bolivariana, 22 aeronaves de «ala fija» y de «ala rotatoria», piezas de artillería de campaña y sistemas de defensa aeroespacial.

Esta es una de las respuestas de la gestión de Nicolás Maduro al despliegue militar de Estados Unidos en aguas del mar Caribe frente a las costas venezolanas, que incluye 8 barcos de guerra, más de 4 mil militares de ese país y desde la semana pasada 10 aviones de combate F-35.

Mientras que Estados Unidos asegura se trata de su combate al narcotráfico, Miraflores dice que es un intento de ese país por forzar «un cambio de régimen» e intentar invadir o agredir militarmente el territorio venezolano.

La respuesta de Maduro al despliegue de EEUU

La semana anterior, Maduro anunció la Operación Indepedencia 200 en la que participarán policías, militares y milicianos, mientras que el sábado anterior convocaron a quienes se alistaron en la Milicia Bolivariana a prácticas de tiro en las más de 300 unidades castrenses y cuarteles del país.

«En esta coyuntura especial, nosotros tenemos que duplicar los esfuerzos, elevar nuestro apresto operacional, para un escenario de conflicto armado en la mar. Y lo estamos haciendo», afirmó Padrino López en un acto en el que anunció nuevas maniobras militares en la isla La Orchila, en el Caribe venezolano, según recogió la agencia española de noticias Efe.

Mientras que el comandante general de la Armada, almirante Ashraf Abdel Hadi Suleiman Gutiérrez, también destacó los medios a emplear en este ejercicio de despliegue de tropas y buques.

«Estamos prestos a dar inicio a esta maniobra que integra la fuerza de tarea Caribe, en la cual intervienen los cinco componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Durante tres días de maniobras, realizaremos operaciones aéreas, navales, terrestres y de defensa aeroespacial con ayuda de tropas de combate», afirmó.

Con información de Efe y VTV