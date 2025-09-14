El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, denunció este domingo que Estados Unidos realiza vuelos de «inteligencia» contra Venezuela, en un contexto en el que aseguró que Washington quiere justificar un «plan de amenaza militar y de intervención» para «desplazar al presidente Nicolás Maduro».

En una rueda de prensa, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Padrino López afirmó que «siempre se han dado operaciones de inteligencia en los aviones del Ejército de los Estados Unidos» en el Caribe, pero, añadió, pasaron de un patrón diurno al nocturno y de madrugada y a «triplicar, en agosto, las operaciones de inteligencia y de exploración contra Venezuela».

«En septiembre, todos los días. Anoche, aviones de inteligencia, tanqueros que suministran combustible en pleno vuelo», indicó.

El jefe militar señaló que Estados Unidos atraviesa la «región de información de vuelo» venezolana y en «la mayoría de las veces violan las normas operacionales porque no notifican su plan de vuelo, pudiendo esto ocasionar accidentes aéreos».

Asimismo, mencionó varios tipos de aviones que han identificado, como el Boeing RC-135, que está diseñado para «recopilar y procesar información en tiempo real» y «su alcance llega a territorio venezolano» mediante, subrayó, «sistemas de inteligencia, electrónica y de señales, radares, cámaras, sensores avanzados».

«Son aviones que están haciendo inteligencia y nosotros lo sabemos. ¿Inteligencia para qué? Ellos sabrán, nosotros estamos haciendo nuestros procesos de inteligencia interna», anticipó.

Padrino López asegura que Washington «anda buscando un incidente»

«Estamos preparados. Ante cada vuelo tenemos una acción de manera individual o de manera colectiva. Sabemos lo que están haciendo. Sabemos el despliegue que tienen en el mar Caribe, con toda la intención de sembrar una guerra», aseguró.

A su juicio, este despliegue «anda buscando un incidente» para que Venezuela caiga en «el juego de la provocación» y permita a Estados Unidos «escalar con legitimidad» en el «conflicto militar y producir la agresión» que están «anunciando desde hace un mes».

Estados Unidos mantiene desplegados, cerca de las costas venezolanas, ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero el Ejecutivo de Nicolás Maduro considera esto como un intento de propiciar un «cambio de régimen» en el país suramericano.

Este sábado, Miraflores aseguró que un «destructor» estadounidense «desplegó 18 efectivos con armas largas» y ocupó este viernes la embarcación donde iban «nueve humildes pescadores» que se encontraban en la «Zona Económica Exclusiva venezolana».

Padrino López llamó este domingo a la «resistencia activa» y «ofensiva permanente» ante «la agresión y la amenaza militar de la potencia más grande, más genocida, más estrambótica en sus principios que es la potencia del norte, de los Estados Unidos de América».

EFE