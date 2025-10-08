El general en jefe Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, instó a los venezolanos a prepararse para un eventual ataque de tropas extranjeras, tras asegurar que el país se encuentra frente a una «amenaza seria».

«Hay que prepararnos para lo peor, porque el imperialismo gringo actúa con una irracionalidad que roza lo inhumano», dijo durante el despliegue del llamado Plan Independencia 200 en las costas del estado Vargas.

Padrino enumeró las situaciones que podrían materializarse: «bombardeos aéreos que surcarían el cielo como relámpagos, bloqueos navales que ahogarían el comercio, incursiones de comandos sigilosos en la selva o las playas, enjambres de drones, zonas vedadas al vuelo, ejecuciones quirúrgicas contra líderes, y sabotajes que dejarían a oscuras el país».

«Del hegemón se espera cualquier barbaridad», soltó, recordando cómo Washington ha tejido narrativas de «narcoestados» para justificar sus faenas.

En su balance desde la Infantería de Marina, detalló cómo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) «late con una cohesión de hierro, forjada en años de lealtad y sudor».

«Estamos en situación de amenaza seria, no es un show panfletario», enfatizó.

Durante sus declaraciones, el titular de Defensa detalló que se desarrollarán 27 acciones territoriales destinadas a evitar la paralización de servicios y estructuras esenciales en caso de un ataque.

Subrayó que estos ejercicios no pretenden generar alarma, sino consolidar una respuesta organizada y preventiva ante las tensiones internacionales.

“Mientras mejor preparados estemos, las cosas fluirán mejor”, sostuvo. Agregó que cada uno de las autoridades militares del país se encuentran «en situación», frente a la «amenaza seria» que implica el «despliegue millonario» de los barcos y aeronaves estadounidenses en aguas del Caribe sur.

El también vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía aseveró que el proyecto bolivariano de Venezuela es «una piedra en el camino» para EE.UU. que, según Padrino López, busca «forzar un cambio de régimen» para «apoderarse de las riquezas» del país.

«Por eso fabrican mentiras, despliegan buques, aviones y amenazan permanentemente», sentenció.