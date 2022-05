Manuel Tomillo C. | @ManuelTomilloC

Funcionarios de la Casa Blanca sorprendieron a muchos al anunciar la decisión de la administración Biden de aliviar sanciones en el sector energético de Venezuela, a petición, supuestamente de factores de la oposición, a medida que se busca regresar a las negociaciones con el Gobierno de Nicolás Maduro.

El Departamento del Tesoro, con la ayuda del Departamento de Estado, emitió una licencia limitada que autoriza a la empresa norteamericana Chevron a negociar los términos de las posibles actividades futuras en Venezuela. Pero no se permite la celebración de ningún acuerdo con Pdvsa ni ninguna otra actividad que involucre al sector petrolero de Venezuela o a la propia estatal petrolera.

Las sanciones fueron impuestas por el gobierno de Donald Trump a partir de 2017 e incluyeron la prohibición de comercializar bonos del Tesoro venezolano en mercados financieros estadounidenses o hacer negocios con PDVSA. También apuntaron contra funcionarios venezolanos, a quienes les congelaron los activos en EE. UU.

¿Qué implica el levantamiento de estas sanciones petroleras de EE.UU a Venezuela? En el #CocuyoClaroyRaspao de este jueves, la experimentada periodista Marianna Párraga, corresponsal en el país de la agencia Reuters y amplia conocedora del tema energético, respondió a esta y otras interrogantes al respecto.

«Detrás de Chevron vienen las empresas minoritarias, es decir, si se le permite a Chevron reactivar labores, las empresas europeas pedirán la aprobación de un sistema similar», comentó la periodista durante su conversación con Luz Mely Reyes, directora de Efecto Cocuyo, y Xabier Coscojuela, director de Tal Cual, moderadores de este espacio de entrevistas conjunto entre ambos portales de noticias.

Párraga descarta que con esta autorización, que no implica una licencia, el gobierno chavista pueda cumplir con la ambiciosa promesa que en meses pasado hizo de levantar la producción petrolera del país en más de 2 millones de barriles diarios.

«Venezuela no podría producir dos millones de barriles de petróleo por día. La capacidad de producción de Venezuela es de un millón por día y está produciendo 750 mil. No tiene suficientes equipos», sostuvo.

Para Párraga esta autorización es solo para sentarse en la mesa de negociación de México con funcionarios de Pdvsa, sancionados o no.

No es oro todo lo que brilla

Según la percepción de Párraga, las medidas tomadas a favor del gobierno de Maduro hasta ahora no serían válidas, pues la licencia que tiene Chevron de trabajar en Venezuela, otorgada por Washington en abril pasado, vence el 1 de junio. Explicó que en ningún medio informativo del Departamento del Tesoro ha sido oficializada la medida en favor de Carlos Malpica Flores ni su salida de la lista de sancionados.

«El primer tropezón que ocurrió es que para el anuncio Jorge Rodríguez convoca una rueda de prensa que no se dio y luego la vicepresidente en tres tweets confirma los rumores. Nosotros hemos averiguado por nuestro lado y fue Nicolás Maduro quien pidió que Carlos Malpica Flores saliera de la lista de sancionados, no la Plataforma Unitaria. En lugar de estar estabilizado todo esta en el aire, y es porque no se cumplió la serie de pasos para anunciar lo que correspondía a las sanciones», aseguró.

Indicó además que la confusión que hay en torno a este tema salió en principio desde el gobierno de Estados Unidos, desde donde se habló fuera de los micrófonos con los medios de comunicación y generó más confusión.

«Por eso no queda claro qué fue lo que se autorizó. Al final del día quedó todo el mundo confundido con qué se aprobó. Bueno lo que se aprobó fue este permiso a Chevron que no se a publicado y probablemente no se publicará», dijo.

Vea la entrevista completa aquí: