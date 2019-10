María Teresa Belandria expone plan para “reconstruir” Venezuela

María Teresa Belandria, representante en Brasil del jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, presentó este lunes, 21 de octubre en Sao Paulo a empresarios y diplomáticos la hoja de ruta para “reconstruir” al país tras una eventual caída del gobernante Nicolás Maduro.



Belandria detalló en Brasil el llamado “Plan País“, una guía elaborada por técnicos y políticos de la oposición para enderezar a esa nación en las primeras horas de una “Venezuela democrática“.



Según explicó la embajadora, el documento, que ya ha sido presentado en otros países como Costa Rica, Panamá o Chile, establece políticas públicas para “recuperar” Venezuela y una serie de directrices para atraer inversiones en los diversos sectores productivos del país.



“Venezuela es un país completamente arrasado y se convierte en el país de las oportunidades para invertir”, resaltó la embajadora de Guaidó en declaraciones a los periodistas.



El plan se divide en cuatro etapas -técnica, política, social y legislativa- y el objetivo de la oposición es que comience a ser ejecutado en las primeras 90 horas tras la caída de Maduro.



“El plan muestra que estamos preparados y no vamos a llegar para improvisar”, declaró Belandria, quien llegó a Brasil después de que Guaidó juró como nuevo presidente de Venezuela, una vez que la Asamblea Nacional de ese país desconoció el mandato que Maduro inició en enero pasado.



Durante el acto con empresarios y diplomáticos en la capital paulista también participó el diputado venezolano y presidente de la comisión “Plan País”, Juan Andrés Mejías, quien repasó el declive económico y social de Venezuela en los últimos años.



Mejia reconoció que el proceso de “cese de la usurpación” está tardando más tiempo del deseado, pero advirtió que eso no significa que la oposición no conseguirá derrotar al Gobierno de Nicolás Maduro.



“Aunque haya tardado más tiempo, no significa que no lo vayamos a lograr”, subrayó.



En ese sentido, Belandria se mostró confiada con la nueva jornada de protestas convocada por Guaidó contra el Gobierno de Nicolás Maduro, prevista para el próximo 16 de noviembre, en medio de una aguda crisis económica y política del país petrolero.



“Sabemos que el cambio se va producir desde dentro, pero también con el apoyo de fuera”, dijo la embajadora venezolana en Brasil, país que reconoce a Guaidó como presidente “legítimo e interino”, al igual que cerca de otros cincuenta Gobiernos en el mundo.



En ese sentido, Belandria afirmó que la oposición ha mantenido contactos “exploratorios” con una delegación rusa y otra china, países que mantienen su apoyo a Nicolás Maduro, para que puedan actuar como “parte de la solución”.



“Estamos esperando que esas conversaciones den fruto”, agregó.

Con información de EFE