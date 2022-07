El doctor en ciencias sociales y licenciado en comunicación social, Marcelino Bisbal, espera que la propuesta de reforma de la Ley del Ejercicio del Periodismo no se convierta en “una nueva arremetida contra el mundo de las comunicaciones”.

Pero es poco optimista sobre el rol que cumple el Poder Legislativo, actualmente dominado por el chavismo, pues considera que en este órgano parlamentario no hay cabida para la pluralidad.

El presidente del consejo asesor del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) Venezuela opina que es pertinente adecuar el marco legal a las nuevas tecnologías, pero defiende la profesionalización del periodismo.

— La diputada Carola Chávez afirma que “no se puede hacer una ley solo para los periodistas graduados cuando en la sociedad se están dando distintas formas del ejercicio”. ¿Estas declaraciones apuntan a la desprofesionalización del periodismo?

— Lo que propone la diputada no es nuevo, el difunto presidente Hugo Chávez apuntó, junto con algunos periodistas cercanos al palacio de gobierno, que había que reformar la Ley del Ejercicio del Periodismo, y también dijo que no podía ser solamente para los periodistas que egresaran del ámbito académico, sino que había otro sector refiriéndose a los medios populares, alternativos y comunitarios.

Al poco tiempo, el propio Ejecutivo presentó un proyecto de ley para los medios alternativos que no fue aprobado. Luego falleció Chávez y con el presidente Nicolás Maduro arreció la política contra los medios no solo tradicionales sino independientes. Se utiliza a Conatel (Comisión Nacional de Telecomunicaciones) como instrumento político, tanto es así que Conatel pasa a ser adscrito a la vicepresidencia de la República.

Ahora la diputada vuelve con esta temática. De lo poco que declaró siento que hay un profundo resentimiento hacia el mundo académico, universitario, hacia la intelectualidad y el pensamiento.

Es evidente que tiene que haber una reforma de la Ley del Ejercicio del Periodismo porque han surgido nuevos medios por el mundo del internet y las telecomunicaciones que generan una narrativa un poco distinta. Sin embargo, eso tiene sus bemoles porque conceptualmente tiene que ser lo mismo, lo que pasa es que el soporte y la narrativa sufren algunos cambios a partir de las nuevas tecnologías y uno puede entender que se requiera una ley más moderna.

Se ha hablado de periodismo ciudadano, hay que discutir qué significa eso, ¿informar a diestra y siniestra, sin comprobar las fuentes y la veracidad de la información y viralizarlo en las redes sociales es periodismo?, yo creo que no. Eso es otra cosa que puedes llamar divulgación de información, de chismes o de fake news.

La ley del Ejercicio del Periodismo restringe a estos supuestos periodistas que divulgan información de todo tipo sin corroborar las fuentes, la veracidad, entonces pareciera que se quiere, con la reforma, incluir en un mismo saco a todos.

— ¿Puede una AN totalmente parcializada con un sector político garantizar protección a los periodistas?

— Lo que dices es muy cierto, tenemos una Asamblea Nacional que es totalmente chavista. Cuando son todos del mismo color y tienen el mismo pensamiento no creo que de ahí surja pluralidad y tampoco una propuesta que vaya a defender profesionalmente los intereses de los periodistas sino los intereses de un sector.

Yo no creo que ahí haya pluralidad y que vaya a ser instrumento que defienda a los periodistas que emitan información que le resulta incomoda al sector gubernamental, ya sabemos lo que ha pasado con la información crítica que simplemente es tachada de terrorista, desestabilizadora o que genera odio.

La democracia implica pluralismo, diferencias de pensamiento, libertad de comunicación como la que define Antonio Pasquali y eso no es posible en la Venezuela actual.

Esto lo ves en la cantidad de medios que han cerrado porque no se les autorizan insumos para comprar papel periódico, por ejemplo, o en el informe en el que Movistar informa que hace espionaje en el país. Me llama la atención cuando uno oye a alguno de los funcionarios de gobierno decir que hay absoluta libertad de expresión cuando es una falacia.

— ¿Qué aspectos considera deben modificarse en la ley vigente?

— Creo que a la diputada (Carola Chávez) uno le pudiera dar la razón cuando dice que han surgido otros medios y plataformas y por ahí se ejerce una manera muy particular de periodismo, entre comillas.

El mundo de la comunicación es mucho más complejo, ya no son solo los medios tradicionales. Hay toda una discusión sobre si la libertad de expresión tiene que ser regulada o no en internet, por ejemplo. Si internet debe ser regulado, la Sociedad Interamericana de Prensa dice que no, yo creo que se deben establecer ciertos mecanismos de autorregulación. Este es un tema que hay que tomarlo en cuenta.

La reforma también pasa, necesariamente, por reconsiderar el profesional que estamos formando hoy día. En la Universidad Católica Andrés Bello, la escuela de comunicación va a hacer una propuesta de reforma del plan de estudio, la Universidad Central de Venezuela igual, hay necesidad de reformular algunas cosas en el mundo de las comunicaciones.

Pero hay una idea que tenemos que tener presente más allá de una reforma y es que en toda comunicación hay nivel conceptual y un nivel formal, los niveles formales de presentación del hecho noticioso cambian porque los soportes por donde se transmiten han cambiado, por lo tanto, las narrativas han cambiado. Pero en lo conceptual la verdad de la información y la utilidad pública de la información es clave y no se debe cambiar.

— ¿Esta propuesta de reforma es un riesgo o una oportunidad?

Creo que es un riesgo, pero también una oportunidad. Todo va a depender del tipo de consulta que haga la comisión permanente de la Asamblea Nacional a distintos sectores de la vida del país. Se debe consultar a las entidades que son formadoras de este tipo de profesional, al gremio. Se les tiene que escuchar su planteamiento. Eso es una oportunidad.

Es un riesgo también porque a lo mejor hacen borrón y cuenta nueva y no incluyen a nadie que no sea afecto al chavismo porque no estamos en un sistema democrático.

— ¿La Asamblea Nacional ha tendido puentes con sectores de la sociedad civil para hacer estas consultas?

No lo sé. Espero que esta propuesta de reforma no sea una nueva arremetida contra el mundo de las comunicaciones y que la Asamblea Nacional consulte al gremio y a todos los sectores implicados, creo que debemos expresar nuestras propuestas a sabiendas que es posible que no nos escuchen.

Un debate amplio

Efecto Cocuyo consultó al Colegio Nacional de Periodistas y al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, pero estas organizaciones se encuentran evaluando la propuesta legislativa y emitirán un comunicado en los próximos días.

Desde Espacio Público, el comunicador y defensor de derechos humanos Carlos Correa destaca la importancia de que en el Parlamento garantice la participación de todos los actores interesados.

“La Ley del Ejercicio del Periodismo es una construcción histórica que responde a un anhelo de periodistas venezolanos que impulsaron su profesionalización. Fue un proyecto construido desde las bases y me parece que esta iniciativa de reforma está hecha desde la élite, no desde las necesidades de la gente, a esto se agrega el hecho de que en la Asamblea Nacional está representado un solo sector de la población, hay desconfianza y no es el mejor clima para iniciar una reforma”, expone.