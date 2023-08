Manuel Rosales: No nos volveremos a anotar en movimientos abstencionistas

El gobernador del Zulia, Manuel Rosales se reunió en Caracas con miembros de la Dirección Ejecutiva Federal y las Direcciones Ejecutivas Regionales del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) de los estados Miranda y el Caracas para abordar los escenarios que se plantean a propósito de la celebración de elecciones presidenciales previstas para 2024.

“Nosotros tenemos cuatro premisas importantes para lograr el rescate de la democracia en Venezuela: Trabajar hasta el final por el reencuentro de los venezolanos, la paz, la unión y el respeto a las ideas del otro; seguir siendo protagonistas y artífices de la unidad, creemos en ella y continuamos trabajando para lograrla; escoger un candidato unitario, respaldamos la primaria, somos militantes de la primaria y vamos a la primaria, y construiremos el cambio a través de la ruta electoral», señaló el excandidato presidencial (2006).

UNT retiró su candidatura a las elecciones primarias previstas para el 22 de octubre, pero Rosales ha insistido en que defiende la contienda interna con la que los ciudadanos elegirán al próximo abanderado presidencial de la oposición. Recientemente también explicó que no se presentó como candidato «para no enredar más eso» y porque tiene una responsabilidad con el pueblo zuliano que lo eligió.

Rosales también negó que su partido esté en negociaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, sin embargo, quien hasta hace poco fue una de sus dirigentes visibles, Aime Nogal está en la lista de postulados a los cargos de rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) que están próximos a ser designados por la Asamblea Nacional de 2020.

Propuesta de «transición»

Este 23 de agosto, Rosales anunció que la tolda presentará al país su propuesta de «transición democrática» con el objetivo de que se construya «un cambio verdadero con realidades y con estrategias bien definidas», como aporte a la candidatura presidencial opositora para 2024.

«Como partido político no nos volveremos a anotar en movimientos abstencionistas. Construir el cambio en Venezuela es a través de la ruta electoral. Marcamos diferencias de la violencia, de salidas irreales que no conducen a nada. Es tiempo de reflexión, de esperanza, estamos en condiciones no tan buenas, pero hay que buscar soluciones distintas», subrayó desde el Centro Letonia de Altamira, Chacao.

En el encuentro político también se aseguró que UNT trabajará para promover la participación en las primarias opositoras a través de sus bases y estructuras de todo el país con 204.532 líderes; 12.101 dirigentes regionales, municipales y parroquiales y 34.439 voluntarios.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...