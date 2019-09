Maduro: Si Guaidó no rectifica "entrega del Esequibo" no volvemos al diálogo - Efecto Cocuyo

El gobernante chavista Nicolás Maduro exigió a la representación de Juan Guaidó «rectificar» su posición sobre la supuesta entrega del Esequibo, que el chavismo denuncia pretende hacer el presidente encargado.

Esto como una nueva condición para poder sentarse con ellos en la mesa de diálogo en la que participan con la mediación de Noruega, de la que se levantaron a principios del mes de agosto.

«Nosotros nos levantamos de esa mesa por el boicot económico de Estados Unidos contra el pueblo de Venezuela y ahora sumo el intento de Guaidó de entregar al Esequibo. Hasta que no rectifique el diputado Guaidó su posición sobre la entrega del Esequibo no volvemos a esa mesa, no nos vuelven a ver las caras», dijo la noche de este viernes 6 de septiembre.

Su declaración se produjo en una transmisión que realizó el canal del Estado, Venezolano de Televisión, desde el Palacio Blanco en Caracas, donde se reunió con las y los gobernadores chavistas.

«Creo en el diálogo, creo en la paz, pero no acepto traiciones de este tipo», subrayó Maduro en una alocución que no se transmitió en cadena de radio y televisión como es costumbre.

«He dado instrucciones a Jorge Rodríguez de pedir a los líderes de la oposición un pronunciamiento claro sobre el tema del Esequibo con prontitud, o rectifican o nos ven más la cara», subrayó.

Además les solicitó que deben unirse a la «reivindicación» del chavismo por hacer de la Guyana Esequiba un territorio venezolano, como el país reclama desde hace más de un siglo.

Alerta naranja en la frontera

También informó que la declaratoria de alerta naranja en la frontera con Colombia se está cumpliendo, según le informó a Maduro su ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

«Esta semana vamos a activar los ejercicios militares fronterizos de soberanía y paz 2019, para garantizar la integridad de nuestro territorio y la soberanía nacional», ratificó Maduro este 6 de septiembre.