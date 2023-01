Maduro al Reino Unido: «Es risible que se presten a la farsa de AN de 2015»

El gobernante Nicolás Maduro acudió este 12 de enero, a la Asamblea Nacional (AN) de 2020 para ofrecer su mensaje anual a la nación, de acuerdo con el artículo 237 de la Constitución que señala que debe hacerlo dentro de los 10 días, después de instalado el Parlamento el 5 de enero.

Con tres horas de retraso, la convocatoria era a las 2:00 p.m., el gobernante inició su discurso en el Palacio Federal Legislativo con duras críticas al Reino Unido por haber reconocido la vigencia de la AN de 2015. También recalcó que el único Parlamento legítimo en Venezuela es el que se eligió en 2020.

«El Reino Unido saca un comunicado el día de hoy a la vieja usanza, como los viejos imperios que dictan edictos reales, donde reconoce solo como Asamblea Nacional legítima de Venezuela, la de 2015. Es risible, ridículo, de verdad, que a esta altura todavía se presten a la farsa, a la mentira, cuando en Venezuela quien legisla, aprueba el presupuesto es esta Asamblea electa por el pueblo en 2020», advirtió.

El Gobierno del Reino Unido reiteró este 12 de enero su posición de desconocimiento al gobierno de Maduro y de seguir respaldando a la AN de 2015 como «única institución legítima» de Venezuela, lo que indica que 32 toneladas de oro depositados en el Banco de Inglaterra seguirán fuera del alcance del Banco Central de Venezuela (BCV) designado por Miraflores.

«Esta es la AN legítima, árdale a quien le arda, duélale a quien le duela, chille quien chille en el mundo, nuevos y viejos imperios, digan lo que digan, fustigó Maduro.

«Intención» de renovar CNE

Recordó que también es competencia constitucional de la AN con mayoría del chavismo, la designación de las autoridades de Poderes Públicos como el Electoral. En este punto, dijo haber escuchado la «intención» de renovar el Consejo Nacional Electoral (CNE) en discurso de actores políticos y recalcó que sería el Parlamento presidido por Jorge Rodríguez el que lo nombraría de manera «única, exclusiva y determinante».

«La AN electa por el pueblo en 2020, lo demás es Narnia, una farsa montada como parte de una agresión, una amenaza para recolonizar a Venezuela, pero supimos enfrentarla y derrotarla, y no existe, ni las cenizas quedaron de la AN de 2015 vende patria, no pueden hacer ni como el Ave Fénix, no puede ser tomada en serio», insistió.

Advirtió que ningún acto que se derive del parlamento que preside Dinorah Figuera desde el exilio puede ser considerado válido porque son «espurios y ridículos» que intentan imponer al país un modelo político basado en el «intervencionismo extranjero» y con él liderazgos, instituciones, jefaturas y autoridades.

También señaló a funcionarios del gobierno de Estados Unidos de «cobrar» por hacer lobby a diario contra su gestión a través de Twitter. Habló directamente del subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols.

«Los funcionarios de Estados Unidos se hacen millonarios haciendo lobbies, sacando tuits a diario sobre Venezuela, mientras más nos nombran, más se cotiza», se quejó.

Maduro acudió a la AN de 2020 a rendir su mensaje anual



La antesala a la Memoria y Cuenta

Maduro apareció en cadena nacional junto a Cilia Flores a las 4:20 p.m. a bordo de un vehículo que ingresó desde la esquina de San Francisco, hasta la entrada del Palacio Federal Legislativo.

A las afueras de la sede de la AN, el chavismo se organizó para concentrar a representantes de la Milicia Bolivariana, trabajadores de organismos públicos, indígenas y hasta liceístas.

El gobernante entró al Palacio, donde recibió los honores correspondientes, también presenció una breve actuación del sistema nacional orquestas, cuyo director, Eduardo Méndez, le mostró el récord Guinness logrado en el estado Zulia y un grupo de baile de salsa casino.

Se unieron antes de su ingreso al hemiciclo, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el canciller Iván Gil, además de la junta directiva de la AN, encabezada por Jorge Rodríguez.

Como antesala al discurso de Maduro también fue ingresada al hemiciclo una réplica de la espada de Bolívar y los tomos de la Memoria y Cuenta 2023.

A las 5:12 p.m. empezó el mensaje anual, con la presencia de los presidentes de los Poderes Públicos, Pedro Calzadilla del Consejo Nacional Electoral, Gladys Gutiérrez del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Moral Republicano, Elvis Amoroso, actual contralor de la República, además de miembros del Gabinete Ejecutivo, representantes del alto mando militar y diplomáticos, entre otros.