AN de 2020 evaluará propuesta de nombramiento de nuevo Poder Electoral, según Jorge Rodríguez

El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de 2020, Jorge Rodríguez, admitió que, producto de conversaciones con la Plataforma Unitaria en México y con otros sectores de la oposición moderada, el Parlamento con mayoría del chavismo tiene previsto evaluar una eventual designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), a partir de una propuesta del bando adversario.

«En la ronda de conversaciones que el presidente (Nicolás) Maduro emprendió con distintos factores de la Alianza Democrática, con Fuerza Vecinal Alianza Lápiz, las reuniones privadas que se hicieron con personeros de la Plataforma Unitaria, las conversaciones informales que se ha llevado adelante con todos los sectores de oposición, en algunas, no pocas, apareció el planteamiento de la conformación de un nuevo CNE», expresó Rodríguez en rueda de prensa.

Desde el salón Francisco de Miranda del Palacio Legislativo, el también jefe de la delegación de Miraflores en la mesa de México recordó que según la Constitución corresponde al Parlamento la activación de mecanismos para la designación del Poder Electoral a partir de la conformación de un Comité de Postulaciones.

«Esta AN, visto que participamos junto al presidente Maduro en todos estos procesos de diálogo y en las propuestas que vinieron de las oposiciones venezolanas, pues va a considerar serenamente y atentamente esas propuestas de la oposición», respondió a la pregunta directa sobre si nombrarían a un nuevo CNE.

El 4 de mayo de 2021, previo a las megaelecciones regionales, la AN de 277 diputados designó a cinco rectores principales del ente comicial y diez suplentes, de los cuales dos principales, Enrique Márquez (actual vicepresidente del CNE) y Roberto Picón, están ligados a la oposición venezolana. De acuerdo con la Constitución, el período de los rectores es de siete año.

¿Qué pasó con acuerdo social?

Luego de un año de suspensión, las negociaciones en México fueron retomadas el pasado 26 de noviembre de 2022, con la firma de un segundo acuerdo parcial en el área social para atender el sector salud, educación y la emergencia ocasionada por las fuertes lluvias.

Al respecto, Rodríguez reiteró que la Plataforma Unitaria se comprometió a que gestionaría el desembolso de 3.200 millones de dólares de fondos congelados por las sanciones internacionales a ser administrados por Naciones Unidas (ONU), como parte de dicho acuerdo. Condicionó de nuevo el avance de las conversaciones al cumplimiento de lo pactado.

«En este momento estamos en el proceso de construcción de aterrizaje de esos acuerdos. Lo que no va a pasar es que nosotros nos hagamos los locos con lo que ya se firmó, palabra firmada es palabra santa, nosotros confiamos en la buena fe del doctor Gerardo Blyde y allí firmamos todos, los representantes de la Plataforma Unitaria y los del gobierno bolivariano. Eso tiene que respetarse, cumplirse, si no, no habría valido la pena haberse gastado el esfuerzo de todas esas reuniones», advirtió.

Acompañado por el nuevo primer vicepresidente de la AN de 2020, Pedro Infante y de la segunda vicepresidenta, América Pérez, señaló que el diálogo entre el gobierno de Maduro con otros sectores de la oposición, en alusión a la Alianza Democrática, también «sigue vivo».

Eliminación del gobierno interino

Rodríguez también hizo alusión a la eliminación del gobierno interino, presidido por Juan Guaidó para advertir que nunca existió, al igual que no existe, afirmó, la AN de 2015, salvo para «robarse» los activos de la Repúlica en el exterior. Descartó que la supresión de la presidencia encargada afecte a la mesa de México.

«Eso no existe, cuando firmaron el memorando de entendimiento en el mes de agosto de 2021, esos representantes aceptaron firmar entre el Gobierno de Venezuela y la Plataforma Unitaria, ya allí estaban diciendo que eso (gobierno interino) no existe. Hasta última hora intentaron desesperados ofrecer visas de EEUU a los diputados que apoyaran a Guaidó en su pantomima», aseguró.

Atribuyó la eliminación del interinato, entre otras razones, a que aspirantes a Miraflores de otros partidos políticos quisieron impedir que Guaidó utilizara ventajas de la presidencia encargada, entre ellas el manejo de recursos, para su campaña electoral de las primarias presidenciales de la oposición.

Tildó igualmente de «pantomima derrotada» la extensión de la AN de 2015, presidida, destacó, por diputadas que no están en Venezuela, en alusión a la presidenta Dinorah Figuera de Primero Justicia (PJ) y a la primera y segunda vicepresidenta, Marianela Fernández de Un Nuevo Tiempo y Auristela Vásquez de Acción Democrática. Subrayó que dicho Parlamento solo se sostiene por la «prepotencia» del gobierno de Joe Biden.

Apoyo al MP

Rodríguez expresó el apoyo de la AN de 2020 a la investigación del Ministerio Público por supuesta corrupción en el Consejo de Administración y Protección de Activos del extinto gobierno interino, anunciada el 6 de enero por el fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab.

«Creo que es necesario que la AN acompañe con una comisión de investigación el trabajo de investigación del MP », dijo.

Una comisión especial presidida por el diputado José Brito (disidente de PJ) entregó el año pasado un informe final con supuestos hallazgos de corrupción en la gestión de la AN de 2015, el cual consignó al MP. Más de una vez, la exprimera vicepresidenta del Parlamento, Iris Varela se quejó de la inacción de la Fiscalía al no solicitar órdenes de captura contra Guaidó y otros legisladores.