Maduro llama a milicianos a asistir a los cuarteles este 13 de septiembre

El líder chavista Nicolás Maduro llamó a los milicianos que se alistaron a finales de agosto a asistir a uno de los 312 cuarteles militares que tiene el país este sábado 13 de septiembre.

Tras una reunión con su equipo de gobierno, dijo que se evaluó el despliegue de la Operación Independencia 200, que arrancó este jueves en todo el país, con la activación de 284 «frentes de batalla».

«Hoy viernes 12 de septiembre, sostuve una jornada de trabajo con el Alto Mando Político-Militar, evaluamos los primeros resultados auspiciosos de la activación de la Operación Independencia 200: ha sido un éxito absoluto la puesta en marcha de nuestro Plan de Paz», dijo el gobernante en su canal de la aplicación de mensajería Telegram.

Maduro llama a fase avanzada de adiestramiento

Llamó a partir de este sábado a una «fase de avanzada de adiestramiento y cohesión de combate», que se ejecutará en los cuarteles militares en cada uno de los 24 estados ubicados en la geografía nacional.

«¡Miliciano, Miliciana, Alistado, Alistada! Este sábado 13 de septiembre, a partir de las 9:00 a.m., vamos a asistir a uno de los 312 Cuarteles y Unidades Militares, en unión bolivariana, desde el corazón y con el fuego sagrado que nos mueve. Venezuela se defiende», pidió el mandatario.

Este jueves, al participar en el congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Maduro volvió a instir en la llamada fase de lucha armada a la que instó a sus seguidores a prepararse por el despliegue de EEUU, al que su gestión considera como una amenaza y una excusa para provocar «un cambio de régimen» en Venezuela.

«Este partido (…) está obligado a prepararse estructuralmente para, junto a la nación venezolana, pasar a la lucha armada si fuese necesario», expresó en declaraciones que recogió la agencia española Efe del discurso del líder chavista que transmitió el canal del Estado, Venezolana de Televisión.

Machado critica alistamiento en la Milicia

Este mismo viernes, la líder opositora María Corina Machado criticó estas jornadas de alistamiento al asegurar en un video, que difundió en su cuenta de la red social X, que después de sembrar el miedo en la población ahora le piden que los defienda ante el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe cerca de las costas venezolanas.

«Te roban, te engañan, te humillan y ahora pretenden que tú salgas a defenderlos. A ellos solo les queda el miedo, pero hoy ya no es ese miedo que sembraron en el pueblo sino que se ha apoderado de ellos», afirmó en su mensaje.

Agregó que el chavismo gobernante se quedó solo y está a punto de ver su fin.

«Esa angustia, esa desesperación que ya no la pueden esconder porque saben que las grietas se convirtieron en troneras. Tú lo sabes, tú lo ves, tú lo hueles. Ten confianza, todo va a estar bien. Esto se acabó, tú no estás solo; ellos sí», resaltó.

Del alistamiento a la lucha armada

Maduro convocó a una primera jornada de alistamiento los días 22 y 23 de agosto en todo el país, que replicó el fin de semana siguiente. Después anunció que la inscripción en la Milicia Nacional Bolivariana sería permanente y de forma voluntaria.

Sin embargo, personas comentaron a Efecto Cocuyo que en la plataforma del sistema Patria les aparece un mensaje en el que los invitan a inscribirse antes de aceptar los llamados bonos como el de Guerra Económica.

Cuando EEUU anunció su despliegue, el gobernante ordenó el despliegue de 4,2 millones de milicianos y tras las dos jornadas en una rueda de prensa con medios internacionales habló de que había 8 millones de milicianos que se unirían a unidades comunales milicianas en los más de 5 mil circuitos comunales en los que el chavismo dividió territorialmente al país.