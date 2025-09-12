La líder opositora María Corina Machado envió un mensaje, a través de sus redes sociales, en el que aseguró que el chavismo gobernante se quedó solo y ahora pretende que la población los defienda.

«A ellos solo les queda el miedo, pero hoy ya no es ese miedo que sembraron en el pueblo, sino que se ha apoderado de ellos. Esa angustia, esa desesperación que ya no pueden esconder porque saben que las grietas se convirtieron en troneras», afirmó la exdiputada a la Asamblea Nacional en su red social X este viernes 12 de septiembre.

Añadió que se quedaron solos y que su tiempo se terminó.

«Tú lo sabes, tú lo ves, tú lo hueles. Ten confianza, todo va a estar bien. Esto se acabó, tú no estás solo; ellos sí», dijo Machado en el video que compartió durante la mañana de este viernes.

Despliegue de militares y civiles

Al referirse a que los defiendan habla del alistamiento voluntario y permanente al que llamó el gobernante Nicolás Maduro a través de la Milicia Nacional Bolivariana, así como el lanzamiento del Plan Independencia 200, que puso en marcha este jueves 11 de septiembre y que aseguró desplegará 284 «frentes de batalla» en todo el país, en los que participarán efectivos militares, miembros de los cuerpos policiales y civiles que se alistaron en la Milicia.

Así responde el chavismo al despliegue ordenado por Estados Unidos en el mar Caribe, cerca de las costas venezolanas que incluye la movilización de al menos 8 barcos de guerra, un submarino de propulsión nuclear y más de 4 mil militares, en labores que dijeron eran para combatir al narcotráfico.

Las tensiones entre Caracas y Washington aumentaron la semana pasada cuando el presidente Donald Trump informó sobre la destrucción de una lancha en la que dijo iban 11 «narcoterroristas» con un cargamento de drogas.

Miraflores pasó de negar el ataque, a través del ministro de Comunicación e Información quien afirmó que el video mostrado por el republicano se creó con inteligencia artificial, a defender a quienes iban a bordo de la embarcación, negar que fuesen narcotraficantes, miembros del Tren de Aragua y que llevaran droga en esa lancha.

Incluso, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, aseguró que tras investigaciones determinaron que no eran delincuentes y se trató de una «ejecución extrajudicial».