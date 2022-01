El mandatario Nicolás Maduro afirmó que la pobreza extrema en Venezuela se mantuvo en 4,1%, durante la presentación de su memoria y cuenta del año 2021; número que se aleja de las cifras presentadas por organizaciones independientes. Además, aseguró que el país pudo disminuir la pobreza extrema a 17,7 %, cuando en el 2020 fue de 18,4 %.

«Nos hemos propuesto para el 2025, pobreza extrema 0 %. Por eso hay que reforzar los planes de abastecimiento. Hay que ver el esfuerzo en finanzas, terrenos…», dijo el gobernante este sábado, 15 de enero.

#EnVideo📹| Pdte. de la República, @NicolasMaduro indicó que en el año 2021 se logró una mejoría sustancial al disminuir la pobreza general de 18.4% a 17.7%.



"Nos hemos propuesto para el 2025 pobreza extrema 0", aseveró. #MisiónCumplidaPresidente pic.twitter.com/86w4QWTCnU — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) January 16, 2022

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), realizada por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), señaló el año pasado que la pobreza extrema se continúa su crecimiento y abarca dos tercios de los hogares del país.

Sin «poder paralelo»

Para Nicolás Maduro, el 2021 fue el año de la derrota «definitiva y aplastante del plan de gobierno paralelo«, en referencia a la gestión de Juan Guaidó y la Comisión Delegada. «Se fue deshilachando, todo lo que se pretendió desde Colombia, con el financiamiento, el empuje y el apoyo del imperio estadounidense», dijo el gobernante. En cambio, la Asamblea Nacional electa el 6 de noviembre de 2020 se convirtió en el «epicentro de la reinstitucionalización de los poderes».

#EnVivo 📹 | "Este año activamos el diálogo político con los sectores extremistas en México y fue un gran logro de la paciencia, la perseverancia y la fe en nuestro país", indicó el mandatario @NicolasMaduro pic.twitter.com/7CkWtB5g6t — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) January 15, 2022

Sobre las elecciones regionales y municipales, el gobernante aseguró que los comicios demostraron la «fortaleza imbatible» del sistema electoral automatizado de Venezuela. Mencionó que se comprometió con la oposición a no nombrar un «protector» del estado (figura paralela a la gobernación nombrada por el gobierno chavista) y que no lo hará.

«(El recién electo gobernador de Barinas, Sergio Garrido) no estaba en las listas y de repente en la recta final pasó a la lista y ganó Garrido. Para que ustedes vean lo complejo que es la política. Que nadie se crea que la victoria es eterna y permanente. Lo que debe ser permanente es el trabajo de buena voluntad, la consciencia crítica, de cambiar con los tiempos, de cambiar junto al pueblo», dijo Maduro.

El mandatario mencionó que fue difícil enfrentar un proceso electoral «cuando hemos sido objeto de unas de las agresiones más trágicas», en referencia a las sanciones y la llamada guerra económica (como el chavismo llama al deterioro del poder adquisitivo del bolívar y de la economía venezolana).

«En esas condiciones objetivas, podemos decir hemos obtenido un buen resultado, equilibrado, justo, necesario y ahora lo que le pido a gobernadores, alcaldes y alcaldesas, vayan a hacer su trabajo, vayan a atender las necesidades más apremiantes de su pueblo».

Alex Saab

La instalación del diálogo en México fue un gran logro a juicio de Nicolás Maduro, que además incluyó, según aseguró, el reconocimiento “por parte de la derecha extrema” de la existencia del gobierno bolivariano . Sin embargo, consideró que la detención de Alex Saab, investigado y acusado de estar detrás de una red de corrupción que involucra a los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), fue una “puñalada” a las conversaciones.

#EnVivo 📹 | "La conspiración contra el diplomático venezolano Alex Saab nació para destruir los CLAP y la importación de insumos", denunció el Pdte. @NicolasMaduro pic.twitter.com/FopVVjVfnY — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) January 15, 2022

“Cuando habíamos logrado un punto óptimo de conversación y entendimiento para el bien del país (…), el gobierno de los EEUU secuestró en una mano al diplomático venezolano Alex Saab y se lo llevó (…), secuestrado de manera ilegal”.

Agregó que el gobierno estadounidense se había comprometido con la oposición presente en México y con la delegación chavista de respectar el “estatus diplomático” de Saab. El mandatario llamó a las autoridades norteamericanas a rectificar, para poder reestablecer el diálogo.

Datos económicos

Venezuela recuperó el camino de la mejora económica en el año 2021. En el tercer trimestre el país registró un crecimiento del 7,6 %. El comercio exterior y las importaciones hechas por los propios privados “sin el dólar de Cadivi” también creció, aunque no especificó cuánto. Las exportaciones aumentaron a 33 %.

La explosión comercial que hubo en el último trimestre fue superior, casi el doble del resto de los tres trimestres del 2021. Hubo un aumento en el consumo de los hogares del 4,9 %, consumo de gobierno del 8,7 %, que es el dinero circulando y de las exportaciones del 4.9%, «sobre todo no petroleras»; y un incremento de la inversión del 3,1%.

#EnVivo 📹 | En materia cambiaria, el jefe de Estado @NicolasMaduro precisó que, entre julio y diciembre de 2021, el dólar del mercado cambiario no oficial creció en promedio 3.3%. — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) January 15, 2022

Sobre la digitalización de la economía de Venezuela, se alcanzó 80 % de digitalización. En el año 2020 hubo 121 millones 400 mil transacciones por medios digitales, mientras que en el 2021 el número de transacciones pasó a ubicarse en 201 millones. Entre los logros el año anterior, se cuenta la coexistencia del bolívar con otras divisas y criptomonedas. «Venezuela no ha renunciado ni renunciará jamás a su moneda, lo que queremos es la recuperación de la moneda real», dijo Maduro.

En el mes de diciembre, se produjo un millón de barriles diarios con inversión nacional. En el marco del programa de sustitución de importaciones, se recuperó la producción de los CLAP en Venezuela. A la fecha, según el mandatario, el 96% de los Clap son producidos en el país.

Cerró la presentación de los datos económicos con el Índice Nacional de Precios al Consumidor. En los últimos cuatro meses se registró una inflación de un solo dígito. La cifra de diciembre fue la más baja desde el año 2015.

COVID-19 en Venezuela

A juicio de Maduro, el método 7+7 (que consiste en una semana de confinamiento y una semana de flexibilización) ha dado resultado. Comentó que se han mantenido métodos preventivos como la búsqueda de casos casas por casa. A la fecha, «estamos llegando al 95% de la población adulta vacunada», según el mandatario.

«Yo he dicho que nosotros no renunciamos a las medidas de protección, no podemos renunciar. Vacunando nos preparamos para cualquier escenario y Venezuela tiene a mano el método 7+7 cuando sea necesario aplicarlo», señaló.

#EnVideo📹| Pdte. de la República, @NicolasMaduro detalló que la incidencia de contagios se ubica en 18 casos por cada 100.000 habitantes, por lo que instó a la población venezolana a vacunarse contra la COVID-19.#MisiónCumplidaPresidente pic.twitter.com/snIbBkA2x0 — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) January 16, 2022

En la última semana de diciembre y primera semana de enero, Venezuela logró un «récord» en la disminución de los casos del nuevo coronavirus. Se registraron cinco casos por 100 mil habitantes, «pero después se expresó la hora loca y hoy, 15 de enero, hemos llegado a 18 casos por 100 mil habitantes».

Instó a la población a vacunar a los niños y niñas mayores de dos años, lo que además permitiría mantener las clases presenciales. Señaló que se ha logrado superar el 90% de escolarización y 84% de la educación pública y gratuita de calidad.

#EnVideo📹| Pdte. de la República, @NicolasMaduro destacó: "Hemos logrado superar el 90% de escolarización; también el 84% de la educación publica, gratuita y de calidad". #MisiónCumplidaPresidente pic.twitter.com/ljN3lC03f4 — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) January 16, 2022

Servicios públicos y misiones

El gobernante también mencionó los problemas del suministro de agua, electricidad y combustible. Pidió a los ministros y demás autoridades «acabar con el manejo mafioso» de la distribución y venta de gasolina y diésel.

Sobre la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) dijo que en el 2021 se entregó la vivienda número 3 millones 900 mil y durante el año se construyeron 500 mil 154 hogares.