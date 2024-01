El presidente Nicolás Maduro concedió una entrevista al periodista español Ignacio Ramonet y allí le dijo que era prematuro hablar sobre sí será o no el candidato del chavismo para las elecciones presidenciales de Venezuela, pautadas para realizarse durante el segundo semestre de 2024.

“Yo lo que te puedo decir es que es prematuro todavía. Apenas empieza el año. Solo Dios sabe… No Diosdado, Dios. Esperemos que se definan los escenarios electorales del proceso que va a haber este año, y estoy seguro que, con la bendición de Dios, tomaremos la mejor decisión”, le dijo el número 1 del chavismo a Ramonet luego de que lo consultó sobre esta posibilidad.

Maduro afirmó que su eventual candidatura en 2024 nunca estará por delante ni ambiciones personalistas ni individualistas. “Estarán los intereses de la patria”, apuntó.

El mandatario expresó su confianza de que, en cuanto se tome la decisión, “sea la que sea” el chavismo saldrá a conquistar. “Lo que sí te puedo decir hoy, lo que yo sí te puedo afirmar hoy, es que este año 2024, el pueblo de Venezuela le va a dar una nueva lección a los imperios del mundo, a la derecha oligárquica, a los extremistas, que no olvidarán durante décadas”, añadió.

El jefe de Estado le contó al comunicador que las fuerzas del chavismo se preparan desde ya para una victoria electoral y para que venga “un nuevo tiempo de revolución”. Para Maduro, el 2024 será un año de grandes triunfos que abrirán las puertas para 2025 y los años por venir.

“Nunca he tenido un testaferro”

Maduro también se refirió a la liberación del empresario colombiano y aliado del chavismo, Alex Saab, y repitió la versión que le contó Saab durante su programa sobre las presuntas torturas a las que fue sometido en Cabo Verde.

El mandatario además negó categóricamente que Saab sea su testaferro. “¡Jamás he tenido un testaferro! Jamás he tenido una cuenta bancaria en el exterior. Jamás he tenido empresas, propiedades, ni las quiero tener en mi vida, jamás…”, señaló.

El gobernante chavista afirmó que sus relaciones con empresarios nacionales e internacionales son relaciones de trabajo por el país.

“Tan fue así que jamás el imperialismo pudo mostrar, en tres años y medio teniéndolo secuestrado, jamás pudo mostrar una sola prueba falsa entre comillas, un papel falso sobre los supuestos testaferros, negocios sucios y toda la pudrición que ellos inventan en la cloaca de su justicia y en la cloaca de sus medios de comunicación”, enfatizó.

No hay plata para los salarios, todavía

El presidente venezolano también se refirió al crecimiento de la economía venezolano —que estuvo durante varios años en recesión— y destacó que, en su opinión, se están dando pasos certeros para lograr la recuperación económica de la nación caribeña.

“Claro falta mucho todavía, sobre todo para generar la riqueza, la platica que necesitamos para impactar salarios, ingresos. Hemos hecho de tripas corazón para mejorar el ingreso integral de los trabajadores, ingreso mínimo integral de los trabajadores”, le reveló Maduro a Ramonet.

