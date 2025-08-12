Overview: Asegura que varias organizaciones no gubernamentales son financiadas por la Usaid ( que ya no opera) y la CIA

Nicolás Maduro aseguró este lunes que Estados Unidos tiene varias ONG que dicen ser de izquierda y chavistas para «lavarle la cara» a «terroristas», a quienes acusó de ser los responsables de la «destrucción» tras las presidenciales del 28 de julio de 2024.

En su programa semanal, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el mandatario afirmó que estas ONG, sin mencionar a alguna en específico, son «financiadas» por el Departamento de Estado estadounidense, así como por la ya desmantelada Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y por la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

«Por ahí andan, financiados por la Usaid, por la CIA, por el Departamento de Estado, ONG que se quieren hacer vender como izquierdistas y chavistas, pero las pruebas han aparecido, completicas. Reciben órdenes directas para blanquear a terroristas desde supuestas ONG de izquierda», afirmó Maduro, sin mostrar pruebas, al tiempo que también mencionó a ONG de «derecha y de centro» supuestamente dispuestas para el mismo fin.

Además, reiteró que estos «terroristas», a quienes vinculó con el comando de organización política de los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, «quemaron y mataron a cuanta gente» y causaron «destrucción» tras las presidenciales de 2024, cuando se desató una crisis luego de la denuncia de fraude de la oposición en la proclamación del líder chavista como mandatario reelecto.

Tras las elecciones de 2024, se detuvieron a más de 2.400 personas, a quienes la Fiscalía vinculó con el comando de campaña de la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), y hubo 28 muertes, según la institución.

Desde entonces, la PUD, que rechaza estas acusaciones, reclama lo que asegura fue el triunfo de González Urrutia, exiliado desde septiembre del año pasado en España.

EFE