El mandatario Nicolás Maduro convocó este jueves para el próximo sábado a un simulacro nacional de protección civil y preparación de los ciudadanos ante catástrofes naturales o «cualquier conflicto armado», luego de que se registraran varios sismos el miércoles y la madrugada de hoy en el occidente del país suramericano.

«Quiero anunciar y convocar a todo nuestro pueblo en perfecta unión popular, militar, policial, para el sábado que viene a un simulacro nacional de protección civil y preparación del pueblo ante catástrofes naturales o ante cualquier conflicto armado que pudiera haber», señaló el líder chavista en un acto con las comunas transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Maduro apuntó que ya ha dado las instrucciones a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, así como al alto mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Además, dijo que esta jornada debe incluir los centros educativos y hospitalarios del país.

El presidente indicó que entre el miércoles y jueves en la madrugada se registraron «temblores importantes» en el occidente del país.

«Se sintió en todo el occidente del país muy fuerte, inclusive en Caracas y en Miranda (norte de Venezuela), le temblaron las canillas (piernas) a más de uno, porque uno se asusta», añadió.

Dijo que se prepararán en materia de protección civil

Sostuvo que el objetivo es activar los planes que «tiene Venezuela» en materia de protección civil, ante «cualquier situación no deseada».

Este jueves, Protección Civil informó, en una publicación en Instagram, que sus funcionarios se encuentran «monitoreando constantemente y evaluando de forma exhaustiva la situación en varias zonas del país, con el objetivo -aseguró- de garantizar la seguridad ciudadana y coordinar acciones preventivas».

En la madrugada de este jueves, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, informó que se registraron 10 sismos y 21 réplicas, como parte de un enjambre sísmico que afecta al occidente venezolano, y aseguró que «no se han reportado pérdidas humanas».

«Han ocurrido sismos de 6,3 y 4,0 de magnitud», subrayó Rodríguez, quien detalló que está «activa una falla tectónica en el occidente del país».

Un sismo de magnitud 6,3 se sintió en la noche de este miércoles en la región occidental de Venezuela, así como en Caracas, después de varios registrados previamente, uno de ellos de magnitud 5,4 reportado horas antes por autoridades de ese país, informó el Servicio Geológico Colombiano en la red social X.

Usuarios en X afirmaron haber sentido el sismo en ciudades de los estados Zulia, Táchira, Lara, Mérida, Barinas, Trujillo, así como en Caracas.