Acompañado de sus ministros, el alto mando militar y las cabezas de los poderes públicos, el gobernante Nicolás Maduro aseguró en cadena nacional que «nada ni nadie tocará a Venezuela», en alusión al despliegue militar estadounidense en aguas del mar Caribe.

En un repaso que hizo del bloqueo naval contra Venezuela durante el gobierno de Cipriano Castro entre 1902 y 1903 por parte de Alemania, Inglaterra e italia, el líder chavista leyó la proclama del mandatario andino, especialmente aquella famosa frase de la que resalta «la planta insolente del extranjero».

«Los que amenazan con intentar con hacer contra Venezuela, un cambio de régimen, un zarpazo militar ilegal es inmoral e ilegal«, destacó Maduro ante los presentes. Al igual que la solidaridad de algunos gobiernos como el de México, Colombia, Brasil, China y Rusia que están contra cualquier intervención en el país.

Resaltó su agradecimiento «a todas las Instituciones y sectores de la sociedad venezolana, a los Gobiernos y pueblos del mundo, la solidaridad, el apoyo y rechazo unánime a que Estados Unidos abra un conflicto armado en Venezuela; y lo sume a sus fracasos, tal como pasó en Vietnam, Afganistán, Libia e Irak», advirtió.

Maduro dice que no es tiempo de diferencias políticas

En su discurso añadió que «no es tiempo de diferencias políticas ni de colores. Una sola bandera nos cobija. ¡Esta Patria es inexpugnable! ¡Nada ni nadie tocará a Venezuela!», advirtió a los presentes que entre aplausos acompañaban al mandatario.

A la cita también acudieron representantes de la llamada Alianza Democrática, partidos intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia que hacen vida en la Asamblea Nacional de 2020.

«Es tiempo de valentía… de reunir la voluntad nacional, de poner a un lado diferencias menores e intestinas. Es tiempo de que Venezuela hable con una sola voz, la voz de la patria, el desarrollo y la armonía. Y de que se respeta la autodeterminación de nuestro pueblo y la soberanía por encima de cualquier cosa», añadió Maduro.

El evento lo convocó el Parlamento de mayoría chavista y se realizó en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, cargado de simbolismos y de cuadros de la Independencia venezolana.

En el comienzo del acto, el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, definió la actividad como un encuentro de «todos los sectores políticos, sociales y culturales para expresar y ratificar la indeclinable decisión de defender la soberanía de la República, para defender la paz, el derecho del pueblo a vivir para siempre independiente y soberano”.

Además, Maduro nombró a representantes de los diferentes gremios empresariales y comerciales, de la banca y otros sectores de la economía venezolana que estuvieron en la actividad. Les manifestó que contaban con él para el desarrollo y crecimiento, pero también les pidió ayudar a aumentar al menos en 2 % la actividad económica por lo que resta de 2025.