Elías Jaua dice que habló con Maduro sobre despliegue militar de EEUU

El exvicepresidente de la República, Elías Jaua, dijo en un post en Instagram que conversó con el líder chavista Nicolás Maduro sobre el despliegue militar de Estados Unidos en aguas del mar Caribe.

De esta forma desmintió rumores sobre su pase a la clandestinidad o alejamiento del chavismo, aunque fue apartado de la cúpula chavista hace varios años cuando intentó postularse como candidato a la gobernación de Miranda en unas internas, pero no recibió el visto bueno de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), que controlan Maduro y Diosdado Cabello.

«Como venezolano agradezco este gesto de hermandad de los países del ALBA, defendiendo la paz para nuestro pueblo y la soberanía del Estado venezolano. Nada en el mundo puede justificar la amenaza de una agresión militar extranjera contra nuestra Patria», dijo en el post que acompaña con una imagen del acuerdo de los países de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (Alba), que rechazaron la movilización de buques de guerra e infantes de Marina por parte de la Casa Blanca.

Jaua apartado de la cúpula chavista

Jaua quedó fuera de la cúpula chavista hace más de un lustro. Con el fallecido Hugo Chávez en el poder fue el séptimo vicepresidente ejecutivo de Venezuela, entre los años 2010 y 2012, pero antes se desempeñó como ministro de la Secretaría de la Presidencia (2001), ministro de Economía Comunal (2003-2006) y de Agricultura y Tierras (2006-2010).

Tras el fallecimiento de Chávez en el año 2013, se mantuvo junto al gabinete ejecutivo de Maduro en varios cargos ministeriales. Fue canciller, nombrado por Chávez cuando designó a su sucesor como vicepresidente ejecutivo, un cargo en el que se mantuvo por poco más de un año. Al llegar al poder, Maduro lo cambió al ministerio de las Comunas (2014-2015) y posteriormente se postuló a la Asamblea Nacional de 2015, en la que pese a resultar elegido estuvo poco tiempo cuando el líder chavista lo designó ministro de Educación (2017-2018).

Tras su salida de ese despacho fue siendo menos visible y al proponer ampliar la democracia interna dentro del Psuv cayó en una especie de ostracismo. En 2021 intentó ser candidato a gobernador de Miranda, pero la directiva nacional del partido oficial no le permitió hacerlo.

Del capitalismo salvaje en 2018 a la guerra psicológica en 2025

En una entrevista con la BBC en 2018 defendió el triunfo de Maduro en las presidenciales de ese año, desmeritó las críticas hacia su gestión por parte de la oposición y reconoció que el país vivía «un capitalismo salvaje», del que exculpó al gobierno.

Este viernes, volvió a defender al chavismo en su post de Instagram: «Reitero mi posición de que las diferencias, contradicciones y antagonismos que tenemos entre venezolanos y venezolanas debemos resolverlas nosotros, con una regulación democratica del conflicto, en paz y ejerciendo la política como virtud».

Calificó como una «guerra psicológica lo que ocurre actualmente contra la gestión de Maduro, por lo que llamó a «anteponer la tranquilidad del pueblo a cualquier posicionamiento ideolçogico, político o avieso interés. He tenido comunicación reciente con el presidente Nicolás Maduro sobre esta coyuntura, lo cual agradezco. La Patria está primero! Viva Venezuela! Elías Jaua Milano. 7 a.m. de hoy viernes 22 de agosto de 2025».