Maduro anunció “implícitamente” su candidatura y subió la apuesta en la negociación, opinan expertos

El gobernante Nicolás Maduro presentó el “Plan 7T” que define los lineamientos de su proyecto político para el próximo sexenio, durante el mensaje anual a la nación. Esta acción confirma su candidatura, en opinión del presidente de Poder y Estrategia, Ricardo Ríos.

El analista de entorno destaca que el Ejecutivo también sube la apuesta en la negociación al advertir a Estados Unidos que no se conformará con un levantamiento parcial de las sanciones.

“Lo más importante de los anuncios, desde el punto de vista político, fue que planteó sus lineamientos 2024-2030, eso de una manera implícita lo convierte inmediatamente en el candidato, él no va a enarbolar esos lineamientos para otro, esa es su candidatura y ese es su gobierno, de esa manera lo está planteando”, afirma.

El politólogo Enderson Sequera coincide en que Maduro utilizó este primer mensaje a la nación como una plataforma de lanzamiento de su campaña. “Maduro trata de comunicar, a mi juicio sin éxito, que si la base chavista se ‘comió las verdes’ (peores años de la crisis) ahora les toca ‘disfrutar las maduras’ (seis años más de Maduro)”, comenta.

Un ejemplo del mensaje propagandístico, según Sequera, fue el anuncio de aumento del ingreso con el que se busca “crear la ilusión de que el salario en Venezuela aumentó a 100$”.

“Lo que aumentó fueron los bonos, transferencias directas que el chavismo hace a los trabajadores, y el cestaticket, que son bonos de alimentación. ¿El problema? Estos bonos no los reciben todos los trabajadores, ni son regulares, ni cotizan en prestaciones sociales. Por lo tanto no hubo aumento, el salario en Venezuela sigue siendo de 4 dólares al mes. El Banco Mundial establece la línea de pobreza extrema en aquellos que perciben menos de un dólar al día”, explica.

El politólogo subraya que el discurso, “vacío de contenido”, “disipó los rumores y confirmó, tácitamente, lo que hemos venido comentando que es que Maduro será el candidato del Psuv para las presidenciales de 2024”.

Sin garantías electorales

“Maduro lo que hace es subir la apuesta porque hasta ahora la negociación con EE.UU. ha sido bastante favorable para él, o para ellos como grupo, porque han conseguido una serie de logros. Por un lado lograron la liberación de Álex Saab que fue ilustrativo, simbólico, una insignia de toda la negociación; por otro lado, la flexibilización de las sanciones”, señala Ríos respecto a la negociación.

Asimismo, advierte que esto puede anticipar un incumplimiento de garantías electorales: “Maduro apuesta a incrementar los beneficios y, si no consigue esa profundización, esto le puede servir como excusa para no cumplir con las condiciones electorales tal como se están planteadas. Del lado de EEUU, visto las circunstancias globales, probablemente no habrá la represalia que hubo en 2019”.

Durante el mensaje a la nación, Maduro también denunció planes conspirativos frustrados y acusó de traidores a la dirigencia del Partido Comunista de Venezuela (PCV), esto le permite a Maduro “un atrincheramiento discursivo a la vez que hace consensos a nivel de élites”, argumenta Ríos.

“Hay atrincheramiento que cuenta con buena parte de las élites nacionales más allá del chavismo o del Psuv, tanto a nivel empresarial, de partidos políticos, parte de la intelectualidad, etc”, comenta.

“Esta declaración arroja algunas pistas de cuál puede ser la estrategia de Maduro para el 2024. Por una parte, tratar de extraer más logros en la negociación directa con Estados Unidos. ¿Qué logros le faltaría?, un levantamiento total de sanciones. Recordemos que la modalidad actual son las licencias emitidas por EE.UU. que permiten comerciar con el petróleo venezolano, cuya vigencia es de seis meses”, apunta Sequera

El politólogo también cree que, en caso de que Maduro no logre obtener más concesiones en la negociación, podría usar la fecha límite del Acuerdo de Barbados, abril de 2024, para levantarse de la mesa de negociación y no otorgar concesiones electorales a la oposición que pongan en riesgo su permanencia en el poder.

