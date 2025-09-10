"Maduro tiene muchas decisiones que tomar", advierte Hegseth, secretario de Guerra de EEUU

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, tiene «muchas decisiones que tomar», durante una entrevista sobre las operaciones militares en el Caribe.

«Maduro tiene decisiones que tomar (…) estamos preparados para usar nuestro poder para destruir a los narcoterroristas que están enviando drogas a Estados Unidos», señaló Hegseth en una entrevista con la cadena Fox, que publicó un adelanto de la entrega que saldrá este miércoles 10 de septiembre.

El secretario de Guerra agregó que «desde hace mucho tiempo» Estados Unidos sabe que «Maduro está involucrado en el narcotráfico», al ser cuestionado sobre la vigente recompensa que una corte de Nueva York mantiene por la entrega del líder venezolano.

Qué dijo Hegseth sobre operación en el Caribe

La entrevista se realizó durante la visita de Hegseth a los miles de militares estadounidenses desplegados en el Caribe sur, cerca de las costas venezolanas, bajo la justificación de atacar al narcotráfico que proviene de este país.

Durante un discurso de Hegseth a los integrantes de las Fuerzas Armadas en Puerto Rico el lunes, dijo que «se encuentran en primera línea» y les recordó que no están en un «ejercicio de entrenamiento» sino en una operación real.

Según el Pentágono, la operación en el Caribe sur incluye más de 15 buques de guerra, una decena de aeronaves y unos 7.000 efectivos, en lo que constituye una de las mayores movilizaciones navales de Estados Unidos en la región desde la década de 1980.

El chavismo en Venezuela rechaza el despliegue estadounidense al que califica como «una amenaza» para la paz y estabilidad no solo de ese país sino de la región. Aunque enviaron cartas al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para pedir un pronunciamiento del funcionario, el portugués solo ha hablado a través de su portavoz para pedir a los dos países bajar el tono, la confrontación y expresar su preocupación después de que EEUU destruyó una lancha el pasado 2 de septiembre en la que, según el propio Donald Trump, iban 11 personas abordo con un alijo de drogas que salió desde territorio venezolano.

Maduro dijo en dos oportunidades que si ocurría una agresión militar el país pasaría a una fase de «lucha armada», sin entrar en detalles sobre qué significa ese término. Además, ordenó reforzar las operaciones de vigilancia en la frontera con Colombia, entre Zulia y Táchira, que se ampliaron con labores de patrullaje fluvial y marítima en en la fachada atlántica y caribeña del país.