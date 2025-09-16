Machado y González Urrutia denuncian desapariciones forzadas y exigen actuar a comunidad internacional

Los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia dirigieron una carta abierta a los gobiernos democráticos del mundo a los que le exigieron actuar ante el aumento de las desapariciones forzadas en Venezuela.

«En Venezuela persisten desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y actos de tortura. Estos hechos constituyen un patrón de represión sistemática, como lo ha documentado la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU», dice parte del texto que compartieron en redes sociales y en el que González Urrutia se identifica como presidente electo del país, reclamo que ha hecho desde las elecciones presidenciales de julio de 2024 cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador a Nicolás Maduro sin mostrar las actas de votación.

El opositor, que cumplió un año en el exilio, habló también en condición de familiar de una víctima de desaparición forzada tras la detención de su yerno Rafael Tudares Bracho desde el pasado 7 de enero.

«Cada caso representa no solo una tragedia personal, sino también una afrenta a la dignidad humana y a los principios universales que compartimos. Para mí esta no es una realidad distante ni ajena. Como abuelo, vivo con dolor el encarcelamiento y aislamiento de mi yerno, padre de mis nietos, quien permanece privado de libertad de manera injusta. Su ausencia golpea a nuestra familia y afecta a los más pequeños, que crecen sin la compañía y el afecto de su padre. Esta experiencia personal me obliga a reafirmar mi compromiso de hablar en nombre de todas las familias venezolanas que atraviesan el mismo sufrimiento», aseguró González Urrutia.

Qué pidieron los opositores a la comunidad internacional

Ante esto, pidió que la comunidad internacional solicite a la gestión de Nicolás Maduro:

1) El cese inmediato de las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias en Venezuela.

2) El acceso irrestricto de organismos internacionales de derechos humanos a los centros de detención.

3) Protección y acompañamiento a las familias y a las víctimas que han tenido la valentía de denunciar.

Machado denuncia traslados de presos políticos a cárceles comunes

Mientras que Machado se hizo eco de la denuncia del Comité de Derechos Humanos de su partido, Vente Venezuela, sobre recientes traslados de personas presas por razones políticas a cárceles comunes.

Entre ellas mencionó a Yara II, en el estado Miranda, de presos que estaban en la sede de El Helicoide del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

«Familiares están desesperados buscando información sobre sus parientes, ahora sometidos otra vez a desaparición forzada. Rechazamos, además, que los secuestrados son despojados de sus pertenencias durante estos movimientos, y sometidos a aislamiento prolongado en los nuevos centros de reclusión, mientras sus familiares se mantienen en la incertidumbre sin información», afirmó el equipo de la líder opositora que continúa en la clandestinidad.

Este lunes, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve) advirtió que ante la presión internacional sobre la gestión de Maduro, especialmente la de Estados Unidos con su despliegue militar en el Caribe, en el país se incrementaron las desapariciones forzadas de la disidencia política, así como de violaciones de derechos humanos contra las personas arrestadas por razones políticas.