Machado: Necesitamos cambiar esto, y sabemos que contamos con el apoyo del presidente Trump

La líder opositora María Corina Machado dijo en una entrevista con Fox News que respaldaba las decisiones del gobierno de Donald Trump en contra de la administración de Nicolás Maduro, entre ellas el aumento de la recompensa por él que duplicaron hasta los 50 millones de dólares.

«Necesitamos cambiar esto, y sabemos que contamos con el apoyo del presidente Trump. Venezuela será libre», afirmó Machado en la conversación que compartió en sus redes sociales este jueves 14 de agosto.

También le preguntaron sobre la supuesta confiscación de bienes por 700 millones de dólares relacionados con Maduro, que anunció este miércoles la fiscal general de EEUU, Pamela Bondi.

«Los venezolanos se mueren de hambre; nuestros hijos solo van dos veces por semana a la escuela. Nuestros maestros ganan un dólar al día. Esa es la realidad de Venezuela. Y luego ves estos cientos de miles de millones de dólares que han sido robados», aseguró.

El mensaje a estadounidenses y aliados de Maduro

La exdiputada a la Asamblea Nacional (AN), al responder a los estadounidenses que no desean que EEUU se inmiscuya en conflictos internacionales, les recordó que la única manera de que Venezuela deje ser una amenaza para la seguridad nacional de ese país es que se presiona al chavismo.

Afirmó que no sería un cambio de «régimen» en Venezuela porque reiteró que en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 el triunfo fue para el abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González Urrutia.

«Estamos listos para tomar el poder, con el gobierno legítimo elegido. Venezuela avanzará ordenada y pacíficamente hacia la transición. Millones de venezolanos quieren regresar a casa, incluyendo más de medio millón que viven en Estados Unidos», expresó Machado.

También lanzó un mensaje a los aliados del líder chavista: «Maduro y sus tropas ven que sus opciones se están agotando, así que, al final, quienes aún apoyan a Maduro tendrán que tomar una decisión, y tienen muy poco tiempo para hacerlo: o se unen a Maduro o intervienen, facilitan y cooperan con una transición ordenada que convertirá a Venezuela de ser el centro criminal de las Américas en el centro energético de las Américas».

Rubio contra Maduro

Este jueves, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, confirmó el despliegue de tropas navales y aéreas militares de su país en el mar Caribe, que dijo era para combatir el narcotráfico y se refirió especialmente al Cartel de los Soles, que insiste en que lo lidera Nicolás Maduro.

«El régimen de Maduro no es un gobierno. No es un gobierno legítimo. Nunca los hemos reconocido como tal. Son una organización criminal que básicamente ha tomado el control de un territorio nacional, de un país, y que, por cierto, también amenaza a las compañías petroleras estadounidenses que operan legalmente en Guyana», añadió.