EEUU ordena desplegar fuerzas navales y áreas en el mar Caribe, asegura Reuters

El gobierno de Estados Unidos ordenó el despliegue de fuerzas marítimas y áreas en el mar Caribe, aseguró este jueves la agencia Reuters que cita a dos fuentes con conocimiento del tema.

La decisión se produce poco después de que el diario estadounidense The New York Times informó la semana pasada de la decisión del mandatario republicano de movilizar tropas militares para combatir carteles del narcotráfico en América Latina, una medida que generó el rechazo de países como Venezuela, México y Colombia que condenaron cualquier intento de agresión militar.

«Este despliegue tiene como objetivo abordar las amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos procedentes de organizaciones narcoterroristas especialmente designadas en la región», dijo una de las fuentes a la agencia Reuters.

La Casa Blanca nombró como organizaciones terroristas a los carteles de la droga mexicanos, a la banda nacida en Venezuela Tren de Aragua, así como el Cartel de los Soles, más recientemente, un grupo al que señala de distribuir drogas en territorio estadounidense y del que asegura el gobernante Nicolás Maduro dirige junto a altos mandos militares y políticos desde su país.

Incluso, el pasado viernes la fiscal general de EEUU, Pamela Bondi, anunció el aumento de la recompensa por la captura de Maduro de 25 a 50 millones de dólares, el monto más alto que ese país ha ofrecido por alguien que considera criminal.

Reuters asegura que ya hay un aumento de vigilancia aérea sobre los carteles mexicanos, a la par que presiona a su vecino para enviar tropas y ayudar a combatir el narcotráfico, una opción que México descartó de plano.

Fanb evalúa «amenazas a la patria»

Este miércoles, el ministro para la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, sostuvo una reunión con los nuevos mayores generales y almirantes que ascendió Maduro en los últimos días.

En su canal de Telegram, el general informó que «evaluamos las actuales amenazas a la patria y las transformaciones necesarias que requiere la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), que juró su lealtad al líder chavista para un tercer periodo presidencial el pasado 10 de enero, pese a las denuncias de fraude en las presidenciales por parte de la Plataforma Unitaria Democrática, la mayor coalición opositora que sostiene que el triunfo en los comicios del 28 de julio de 2024 correspondió a su abanderado, Edmundo González Urrutia.

Además, en su programa de los miércoles, el titular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, desechó el supuesto bloqueo de cuentas e incautaciones que la fiscal Bondi cifró en 700 millones de dólares en bienes a Nicolás Maduro.

Ironizó con eso y dijo que el único bloqueo de cuentas, en su caso, es la de su canal en la plataforma de videos Youtube.

«Que sancionan, que le están quitando, que si le quitaron bienes y casas y aviones a Nicolás en Estados Unidos. Ellos dicen que a mí también me bloquearon las cuentas, qué cuentas, cuentas por pagar será que tengo yo. La cuenta de Youtube, ah sí, la cuenta de Youtube me la bloquearon, es verdad», expresó el funcionario citado por la agencia de noticias Efe.

Bondi aseguró en una entrevista con Fox News que los supuestos activos confiscados a Maduro incluyen dos lujosos aviones, varias casas, una mansión en República Dominicana, varias mansiones en Florida, una granja de caballos, nueve vehículos, millones de dólares en joyas y dinero en efectivo.

Con información de Reuters y Efe